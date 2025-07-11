Pandora首飾滿足多元風格　國際女團KATSEYE隨意搭　

▲南韓娛樂公司HYBE 與美國唱片公司 Geffen Records 聯手打造的國際女團KATSEYE，示範Pandora首飾。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌Pandora以多元豐富的首飾設計吸引全球時尚迷目光，傳遞品牌信念「Be Love」，邀請來自不同國家的國際女團KATSEYE示範再適合不過，來自菲律賓籍的Sophia、年紀最小的南韓籍Yoonchae、瑞士籍Manon、美國籍Daniela、來自夏威夷的Megan與印度裔美國籍Lara，各戴上心儀款式入鏡，她們表示：「我們每個人都有不同的喜好，有人喜歡精緻小巧，有人喜歡大膽張揚。這就是與Pandora合作最棒的地方，有很多選項可以混合搭配，同時仍保留每個人的特定品味。」





▲來自南韓的Yoonchae年僅16 歲，是KATSEYE團隊裡的忙內。

2021年南韓娛樂公司HYBE與美國唱片公司 Geffen Records合作選秀，開放來自世界各地的女孩申請參賽，旨在打造超越國家、文化和界限的國際女團。最終確定6人女團KATSEYE出道，Netflix紀錄片《韓團星學院：KATSEYE》正是講述她們從選秀歷經培訓的心路歷程，至今以最佳狀態為Pandora示範時髦首飾，展現年輕世代的時髦風格。





▲來自夏威夷的Megan佩戴Pandora環圈耳環與串上櫻桃串飾項鍊。

摩納哥品牌APM Monaco則請到效力於法拉利車隊的摩納哥籍賽車手Charles Leclerc，為品牌新品拍攝宣傳照，私下熱衷時尚穿搭的他，搭配APM Monaco夏季主打的Été and Signature系列項鍊與手鍊 ，款款都是男女皆宜之作。





▲效力於法拉利車隊的摩納哥籍賽車手Charles Leclerc是APM Monaco代言人。（圖／APM Monaco提供）