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最貴氣的酷洛米曝光　化身黃金首飾可愛又保值

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▲▼ 金飾 。（圖／公關照）

▲Just Gold鎮金店與Sanrio三麗鷗合作推出天使與惡魔弓箭酷洛米串珠，11,600元。（圖／Just Gold提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Just Gold鎮金店與日本Sanrio三麗鷗合作多年，創作許多熱賣的Hello Kitty、Melody等造型金飾，今夏首度以酷洛米為主角，以999.9純金結合繽紛琺瑯工藝，打造酷洛米復古野餐趣純金系列，呈現出酷洛米獨有的傲嬌可愛與潮酷個性，最貴氣的設計是蝴蝶結純金手鍊，描繪甜甜入睡的酷洛米、蝴蝶結與咖啡杯墜飾，療癒指數滿點，定價超過7萬元。

▲▼ 金飾 。（圖／公關照）

▲Just Gold酷洛米復古野餐趣純金手鍊蝴蝶結款，70,600元。

▲▼ 金飾 。（圖／公關照）

▲Just Gold 鎮金店酷洛米復古野餐趣純金吊墜鬱金香款，31,200元（不含鍊）。

酷洛米復古野餐趣純金系列融入花卉、野餐水果籃、咖啡杯與蝴蝶等元素，為酷洛米造型珠寶更添童趣，Just Gold共推出手鍊、鍊墜、戒指與耳環，其中耳環採單邊設計，有酷洛米大頭或水果籃造型，模樣俏皮；品牌同時推出酷洛米狂歡派對系列純金串珠，結合小惡魔、領巾或櫻桃等元素，款款可愛又時尚。

▲▼ 金飾 。（圖／公關照）

▲Just Gold酷洛米復古野餐趣純金戒指花朵款，39,000元。

▲▼ 金飾 。（圖／公關照）

▲Just Gold酷洛米復古野餐趣純金單邊耳環水果籃款，15,200元。

▲▼ 金飾 。（圖／公關照）

▲Just Gold繽紛果漾櫻桃酷洛米黃金串珠，12,800元。

香港周生生旗下珠寶品牌點睛品則與經典電影《哈利波特》合作推出聯名系列，將電影中招牌元素化為裝飾性與保值性兼具的金飾，款式包括霍格華茲四學院徽章、分類帽、霍格華茲特快車的火車頭造型串珠，以及三位主角哈利波特、榮恩與妙麗的可愛版造型黃金串珠，品牌巧妙展現三人的招牌特色，不到萬元便能擁有。

▲▼ 金飾 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴點睛品《哈利波特》系列金探子黃金耳環，單邊9,200元。（圖／點睛品提供，以下同）

▲▼ 金飾 。（圖／公關照）

▲點睛品《哈利波特》學院分類帽黃金串珠（上）8,700元，哈利波特黃金串珠8,700元。

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關鍵字：

Just Gold, 鎮金店, 酷洛米, 哈利波特, 點睛品

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