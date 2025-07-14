溫布頓男女冠軍幸運錶是勞力士　百年賽事名人齊聚、必吃奶油草莓

▲同為勞力士代言人的球王辛納（左）擊敗艾卡拉茲，奪得生涯首座溫布頓冠軍。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

網壇年度盛事英國溫布頓錦標賽昨（13日）圓滿落幕，自1978年起鼎力支持此項大賽的勞力士（Rolex），見證無數傳奇選手在競逐最高榮譽。今年於溫布頓奪得男子單打冠軍的義大利球王辛納（Jannik Sinner），以及創下完封紀錄獲得女子單打冠軍的波蘭前球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），均在榮耀時刻戴上宛如幸運物般存在的勞力士錶，享受光榮時刻。《ET FASHION》從優雅之地、名人齊聚、經典名錶、最火攤位等4個主題，解析溫布頓賽事百年來迷人之處。

▲辛納奪冠榮耀時刻佩戴勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18K永恒玫瑰金錶，1,357,000元。（圖／路透社）

▲波蘭籍前球后斯威雅蒂於本屆溫布頓奪冠，贏得個人第6座大滿貫冠軍。（圖／路透社）





▲勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust白色黃金與蠔式鋼錶見證斯威雅蒂榮耀時刻，303,500元。（圖／勞力士提供）

▲英國凱特王妃現身溫布頓女單決賽，擔任頒獎人。（圖／路透社）

溫布頓優雅之地

始於1877年的溫布頓錦標賽是全球歷史最悠久的大賽，擔任當今網壇四大滿貫賽事官方時計的勞力士（Rolex）與網球界深刻的淵源，可追溯自1978年成為溫布頓錦標賽的合作夥伴，雙方兼顧傳統與創新的價值觀不謀而合，與時俱進成就此盛事。

▲溫布頓球場的草地每年重新種植，精準維持8毫米高度。（圖／勞力士提供）





▲勞力士代言人艾卡拉茲在溫布頓球場上奮戰，場邊沒有令人眼花撩亂的廣告，僅有勞力士計時器與電子看板。（圖／勞力士提供）

溫布頓錦標賽的傳統包括球員必須身穿純白球衣比賽、每年重新從種子培育草地賽場並修剪至8毫米，且堅持球場不能有讓人眼花撩亂的廣告，賽場邊只有勞力士計時器與計分電子看板，因此被譽為「最潔淨球場」。而整個園區以綠色為主色調，點綴紫色調花卉，營造優雅氛圍。

除了維持美好傳統，溫布頓錦標賽也如同勞力士製錶追求精準與突破，今年起全面使用AI電子線審系統，取代過去線審人眼判斷擊球出界與否；此外，也聯手IBM推出「Match Chat」與「勝率預測」兩項功能，透過生成式AI技術，讓球迷與賽事零距離互動。





▲溫布頓錦標賽整體佈置以綠與紫色為主，中央球場高高懸掛勞力士時鐘。（圖／記者陳雅韻攝）





▲溫布頓球場亮點裝飾為藝術家Mark Reed創作的Serving Ace Meeting Tree，以銅製樹展現選手發球英姿。（圖／記者陳雅韻攝）





▲溫布頓共有19座球場，吸引來自全球的球迷到場觀賽。（圖／記者陳雅韻攝）

溫布頓名人齊聚

溫布頓球場上頂尖選手較勁，場邊明星名流齊聚也很吸睛，特別是坐進中央球場的Royal Box王室包廂的貴賓必須由全英網球俱樂部主席邀請。今年開賽首日，剛被封為爵士的貝克漢（David Beckham）身穿他與Boss聯名的雙排扣西裝，一派紳士裝扮現身王室包廂，手腕上則戴著帝舵表（Tudor）慶祝他50歲生日所打造的獨一無二Heritage Chrono鑽錶。





▲貝克漢穿他與BOSS聯名設計的西裝，搭配帝舵表為他打造的獨一無二Heritage Chrono鑽錶現身溫布頓。（圖／Boss提供）





▲昆凌（左起）、男星歐陽萬成、周杰倫、陳冠希齊聚溫布頓看比賽。（圖／翻攝edisonchen IG）





▲周杰倫與昆凌在溫布頓網賽甜蜜曬帝舵Tudor Royal對錶。（圖／翻攝jaychou IG）

退役瑞士網球名將費德勒（Roger Federer），同為王室包廂的座上賓，身穿西裝搭配勞力士年度新款Oyster Perpetual Land-Dweller 40腕錶優雅亮相，代言勞力士多年的他也到品牌包廂享用英式下午茶，度過愜意午後；而近來愛上打網球的華人流行樂天王周杰倫（周董），也與老婆昆凌欣賞多場溫布頓賽事，還同戴帝舵對錶曬恩愛。

▲退役網球名將費德勒重遊溫布頓，在勞力士包廂享用英式下午茶。（圖／翻攝rogerfederer IG）





▲費德勒佩戴勞力士年度新作Oyster Perpetual Land-Dweller 40（蠔式恒動陸使型）腕錶，530,500元。（圖／勞力士提供）

溫布頓配色名錶

勞力士未曾對為網球賽事推出特殊錶款，但旗下岩板灰色面盤搭配綠色時標的Oyster Perpetual Datejust腕錶，獨特的色彩美學讓人聯想到品牌合作多年的溫布頓草地賽事，因此被錶迷暱稱為「溫布頓」面盤，款式包括結合白色黃金與蠔式鋼的Datejust 36與Datejust 41，以及黃金鋼款Datejust 41腕錶，與網壇盛事產生強烈的情感聯繫。





▲被暱稱為「溫布頓面」的勞力士Oyster Perpetual Datejust 41黃金及蠔式鋼錶，石板灰色面盤搭配綠色時標，556,000元。（圖／勞力士提供）

溫布頓最火攤位

到溫布頓看球賽不怕餓著，設有美食區、熱狗攤，而從早到晚總是大排長龍的熱門攤位正是溫布頓一遊必吃的奶油草莓，正值盛產期的草莓由鄰近溫布頓的肯特郡供應，保守估計兩周賽事共消耗34.8噸的草莓，淋上液狀奶油就成為美味點心。此外，賽事期間豔陽高照，除了防曬用品與小電風扇不可少，人人都會來一杯英國夏季酒精飲料—Pimm's雞尾酒消暑。





▲奶油草莓攤位是溫布頓最熱門之處，總是大排長龍。（圖／記者陳雅韻攝）

▲欣賞溫布頓球賽吃奶油草莓已成美好傳統。（圖／記者陳雅韻攝）





▲Pimm's雞尾酒是參加溫布頓網球賽必喝的消暑飲品。（圖／記者陳雅韻攝）

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