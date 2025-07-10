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TAG Heuer賽車錶展驚喜連連　車神洗拿戰袍現蹤

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▲▼TAG Heuer,Dior 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer特展首度在台展出「車神」洗拿與現任F1荷蘭車手維斯塔潘的戰袍。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer（泰格豪雅）今年風光重返 F1一級方程式賽事，擔任官方指定計時，與所屬集團LVMH另外兩大品牌LV（Louis Vuitton）以及Moët & Chandon 共同與F1賽事展開為期10年的合作夥伴關係，為慶祝榮耀回歸，TAG Heuer 特別在台舉辦「榮耀回歸 F1 傳承特展」，以「Designed to Win－逆勢而上，勝勢由我」為主題，規劃五大展區，讓錶迷與賽車迷眼睛為之一亮的除了賽車時計，還有「車神」洗拿（Ayrton Senna）與F1現役荷蘭賽車手維斯塔潘（Max Verstappen） 的戰袍首度在台曝光。

▲▼TAG Heuer,Dior 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer 1976年推出的頭盔造型座鐘（右），1960年代計時碼錶座鐘。

TAG Heuer採預約制的「榮耀回歸 F1 傳承特展」，共有博物館典藏古董腕錶區、經典冠軍車手賽車服、2025腕錶新品、以及賽車模擬器與Batak challenge 賽車手反應挑戰的互動體驗等展區，讓參觀者一窺品牌與賽車運動緊密相扣的歷史與傳奇錶款，今日品牌仍持續創作充滿賽車魂的錶款，以Monaco、Carrera 與 Formula 1 三大系列為核心，展出Monaco x Gulf 計時腕錶白色限量版、Monaco Stopwatch限量版計時腕錶、Carrera 計時腕錶黑曜紫款與Formula 1 Solargraph 腕錶等新作。

▲▼TAG Heuer,Dior 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco x Gulf 計時腕錶白色限量版，313,000元。

▲▼TAG Heuer,Dior 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera 計時腕錶黑曜紫款，226,500元。

F1賽場商機無限，明星車手各個都是時尚圈焦點人物，英國籍賽車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）正是精品圈寵兒，近期與Dior攜手打造的Dior and Lewis Hamilton膠囊系列，擔任客座設計師的他緊扣Afrofuturism（非洲未來主義）主題，為運動服注入奢華氣息，服裝版型囊括寬鬆、盒型剪裁到合身剪裁，而回收材質製作的包款則結合Oblique圖騰與攀岩繩細節，休閒風格中帶有趣味的設計反映他的時尚品味。

▲▼TAG Heuer,Dior 。（圖／公關照）

▲英國賽車手路易斯漢米爾頓身穿 Dior 男裝 2025 秋季「Dior and Lewis Hamilton」膠囊系列特別訂製的紅色羊毛襯衫式外套與寬褲。（圖／Dior提供，以下同）

▲▼TAG Heuer,Dior 。（圖／公關照）

▲模特兒示範Dior攜手路易斯漢米爾頓打造的Dior and Lewis Hamilton膠囊系列服裝。

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關鍵字：

TAG Heuer, Dior, F1

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