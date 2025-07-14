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夏綠蒂公主張大嘴看網球賽表情超萌　凱特王妃示範溫網不NG穿搭

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▲▼溫布頓凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（左）、夏綠蒂公主、喬治王子、王儲威廉一同現身溫布頓男單決賽。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國凱特王妃上周末以全英草地網球俱樂部皇家贊助人的身份，現身溫布頓錦標賽Royal Box王室包廂，觀賞女子與男子單打決賽並擔任頒獎人，連兩日的造型完美示範參與此盛事的得體穿搭；令人驚喜的是男單決賽王儲威廉與11歲兒子喬治王子、10歲女兒夏綠蒂公主全到場觀戰，夏綠蒂看球賽表情特別豐富，時而遮臉、時而張大嘴，可愛表情相當搶鏡。

▲▼溫布頓凱特王妃 。（圖／路透社）

▲夏綠蒂公主看球表情豐富。（圖／路透社）

夏綠蒂公主13日出席溫布頓男子單打決賽時，穿媽媽凱特王妃鍾愛的設計師、現任Givenchy創意總監Sarah Burton訂製的白色洋裝，搭配丹麥品牌Pandora手鍊，串著她5月生日的生日石、迪士尼《獅子王》聯名系列娜娜串飾，精心打扮的模樣讓人驚嘆小女孩長大了。

▲▼溫布頓凱特王妃 。（圖／路透社）

▲夏綠蒂公主與喬治王子拿網球請溫布頓男單冠軍辛納簽名。（圖／路透社）

▲▼溫布頓凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃於溫布頓女單決賽時穿Self-Portrait白色裙裝搭Anya Hindmarch托特包。（圖／路透社）

身為時尚指標人物的凱特王妃，也擅長運用配件為造型增添光彩，溫布頓女子單打決賽當天，她穿Self-Portrait白色裙裝搭Anya Hindmarch托特包，並戴上卡地亞（Cartier）Trinity耳環與 Ballon Bleu de Cartier腕錶展現夏日清新風格；隔天男子單打決賽時，她則換上ROKSANDA訂製V領洋裝配上大圓草帽，優雅中帶有休閒感，正是參加溫布頓盛事最佳淑女裝扮。

▲▼溫布頓凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃佩戴卡地亞Trinity耳環。（圖／路透社）

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關鍵字：

溫布頓, 凱特王妃, 威廉王儲, 夏綠蒂公主, 喬治王子

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