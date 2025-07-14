摩納哥王妃千萬鑽飾上身閃爆　轉過身美背全都露

▲摩納哥夏琳王妃（左）穿Elie Saab藍色禮服與老公親王阿爾貝二世一同出席紅十字會晚宴。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／綜合報導

摩納哥一年一度的紅十字會晚宴12日登場，親王阿爾貝二世與妻子夏琳王妃親自主持晚宴，身穿黎巴嫩設計師品牌Elie Saab 2025早秋系列藍色雪紡紗禮服的夏琳王妃，高雅裝扮立刻成為全場焦點，轉過身還有玄機，禮服採U形垂墜設計，讓她美背全都露，與老公登台開舞時格外吸睛。





▲夏琳王妃與親王阿爾貝二世在晚宴上開舞。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

今年夏季夏琳王妃似乎對藍色禮服情有獨鍾，6月出席蒙地卡羅電視節閉幕典禮她選穿LV（Louis Vuitton，路易威登）水藍色禮服亮相，此次出席紅十字會晚宴，換上Elie Saab以東方快車異國風情為靈感設計的V字領冰藍色禮服，她搭配英國珠寶品牌GRAFF上千萬元的鑽石項鍊與鑽石耳環，高貴迷人。





▲夏琳王妃佩戴英國珠寶品牌GRAFF鑽石項鍊與耳環。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

身為紅十字會副主席的夏琳王妃，也罕見上台發表演說，讚揚老公親王阿爾貝二世為紅十字會貢獻40年，並以勇氣與智慧帶領摩納哥走向美好，慶祝他登基20年，曾因另一半惹出私生子風波而陷入憂鬱的夏琳王妃，似乎已走出陰霾。

