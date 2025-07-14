言承旭微露胸肌秀Tiffany珠寶　F4合體吳建豪日系不對稱服裝帥炸

▲五月天《回到那一天》大巨蛋最終場，與F4上演世紀合體。（圖／相信音樂提供）

記者陳雅韻／台北報導

天團五月天《回到那一天》演唱會12日於台北大巨蛋場舉辦最終場帶來驚喜，邀請F4當嘉賓同台演出，言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天一起演唱《流星雨》，是F4時隔12年首度合體，勾起粉絲滿滿的回憶，四人再聚首行頭各個有看頭，言承旭即戴上Tiffany & Co.珠寶，帥氣登台。





▲F4相隔12年同台表演，勾起粉絲滿滿回憶。（圖／相信音樂提供）

言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天透過演出《流星花園》於2001年組成男團F4，在2009年解散後，僅於2013年的春晚合體，再也沒有同台，此次在相信音樂花2年的促成下同台演唱，讓粉絲感動不已，向來對時尚頗有見解的吳建豪，選穿日本設計師品牌山本耀司副牌Ground Y登場，以不對稱西裝與拉鍊造型錐形褲，展現個人魅力。







▲言承旭佩戴Tiffany珠寶於五月天演唱會上表演。（圖／Tiffany提供，以下同）

言承旭則身穿Ｖ字衫微露胸肌線條，搭配Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K黃金鑽石項鍊、Tiffany T True 黃K金寬版戒指 ，以及T1與Lock系列兩款手環，每一件作品均為男女皆宜的時髦設計。





▲言承旭搭配的Tiffany T1 玫瑰K金寬版鑲鑽手環。