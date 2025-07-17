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Jisoo露背裝好俏麗　搶先曝光Dior新包

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▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo走在洛杉磯街頭，打扮青春洋溢。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK世界巡迴演唱會「DEADLINE」，12、13日於美國洛杉磯登場，Jisoo此行抽空在洛杉磯街頭漫步、喝飲料消暑，同時完美示範夏日穿搭，她穿著倫敦品牌self-portrait削肩丹寧洋裝上街，轉過身露出美背，青春洋溢的模樣十分吸睛。

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo穿self-portrait丹寧洋裝搭配Dior D-Motion包。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo曾是self-portrait廣告女主角，雙方合作愉快，因此私服也常穿著俏麗洋裝，身為Dior大使的她，不忘拎著品牌最新包款上街，搭配將於7月底上市的2025冬季系列D-Motion包，包身裝飾Cannage籐格紋縫線，搭配抽繩設計，以及可肩背或斜背的滑動式背帶，且收納空間寬敞，成為她出遊時尚又實用之選。

▲▼ Jisoo 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo隨身佩戴卡地亞Baignoire腕錶。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

而Jisoo身上的首飾也不馬虎，戴著鑽石手鍊並疊搭卡地亞（Cartier）橢圓形錶殼的Baignoire手環錶，她果然是卡地亞稱職的品牌大使，標誌性錶款伴她環遊世界。

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關鍵字：

Jisoo, Dior, Cartier, 卡地亞, self-portrait

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