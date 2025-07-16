日籍女團XG剃頭大膽作風吸睛　戴G-SHOCK秀百變風格

▲由7位日本團員組成、南韓出道的女團XG式成為G-SHOCK的全球品牌大使。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由南韓吹起的女團風潮魅力無法擋，日本AVEX（愛貝克思）旗下廠牌「XGALX」訓練、南韓出道的7位日本籍團員組成的女團XG，今年受邀在美國Coachella科切拉音樂節表演一鳴驚人，另一大膽之舉是在成員在MV裡直接剃頭，成為史上首位平頭女偶像，出色表演與自由不羈之舉吸引CASIO，邀她們成為G-SHOCK最新品牌大使。





▲XG團員以酷黑裝扮示範G-SHOCK錶款。

XG寓意「Xtraordinary Girls」(非凡女孩)，由JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA及COCONA等7位日籍成員組成，她們以大膽的音樂風格與極具爆發力的舞台表現聞名，因此在G-SHOCK最新形象照也展現她們的多變時尚風格，一組是粉嫩色系的夢幻造型，另一套則全員換上酷黑迷你裙裝，搭配G-SHOCK多元樣式錶款，時髦有型，對於成為品牌大使，她們開心表示：「G-SHOCK腕錶總讓我們想起，即便在艱難時刻也從未放棄追逐夢想的自已。它賦予我們勇往直前、不斷突破自我的力量。XG與G-SHOCK並肩，一起衝！」





▲XG於首波形象照中戴G-SHOCK GMA-P2100PC-1A腕錶，3,900元。





▲G-SHOCK白色GMD-S5600BA-7腕錶，3,200元。

當前女團趨勢走向國際化，如同南韓夯團BLACKPINK成功征服全球市場，由菲律賓籍的Sophia、年紀最小的南韓籍Yoonchae、瑞士籍Manon、美國籍Daniela、來自夏威夷的Megan與印度裔美國籍Lara的6人女子團體KATSEYE也受到矚目，丹麥品牌Pandora傳遞品牌信念「Be Love」，邀請她們各自選擇心儀首飾，她們盛讚Pandora合作最棒的地方就是有很多選項可以混合搭配，同時仍保留每個人的特定品味。





▲Pandora邀請國際女團KATSEYE示範時髦穿搭。（圖／Pandora提供）