Swatch錶上秀叛逆宣言　大膽說「你想幹嘛就幹嘛」

▲模特兒佩戴Swatch NO RULES系列BROKEN RULES腕錶,以黑色鉚釘錶帶與藍色錶殼形成鮮明對比,2,800元。(圖/Swatch提供)

記者陳雅韻/台北報導

偶爾想叛逆一下,戴上Swatch實踐反叛精神吧!品牌推出NO RULES系列5款新錶,以鮮明圖騰與個性宣言彰顯個人風格,當中裝飾棋盤格圖案的LASH OUT腕錶,於面盤大膽宣示「DO WHATEVER THE……YOU WANT(你想幹嘛就幹嘛)」,高調吸引目光。





▲Swatch NO RULES系列BROKEN RULES腕錶(左)2,800元,BLANK CHECK腕錶3,450元。

Swatch NO RULES系列另有以黑色鉚釘錶帶與柔和藍色錶殼形成強烈對比的BROKEN RULES腕錶,面上的文字表達「RULES DO NOT APPLY(規則並不適用)」,以及運用黃色和粉紅閃電象徵劃破傳統思維的DISTORT MODE錶、裝飾撕裂的紙張與格紋圖案的BLANK CHECK腕錶、存在感十足的方形設計PIERCED EDGE錶,每一款都是時髦男女皆宜之作。





▲Swatch黃色和粉紅閃電圖案的DISTORT MODE腕錶(左)3,450元,方形錶殼的PIERCED EDGE錶3,450元。

▲Swatch LASH OUT腕錶於面盤大膽宣示「你想幹嘛就幹嘛」,4,500元。

CASIO旗下BABY-G則以經典不敗的愛心元素BGA-10系列,腕錶配備大型立體數字時標與可拆式霧面錶圈,拆下錶圈更可見隱藏版心形細節,而面盤上4個大小不一的心形窗也獻上驚喜,內建旋轉色輪,因此心形窗會隨著時間每日變換色彩,亦可手動調整創造出多樣漸層色彩效果,整只錶不僅可愛也相當實用,耐衝擊且防水100米。





▲BABY-G以愛心元素為靈感打造BGA-10系列腕錶,2,300元。(圖/BABY-G提供)





▲BABY-G BGA-10腕錶面盤上4個不同比例的心形窗,會隨著時間每日變換色彩。