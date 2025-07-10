Swatch錶上秀叛逆宣言　大膽說「你想幹嘛就幹嘛」

▲模特兒佩戴Swatch NO RULES系列BROKEN RULES腕錶，以黑色鉚釘錶帶與藍色錶殼形成鮮明對比，2,800元。（圖／Swatch提供）

記者陳雅韻／台北報導

偶爾想叛逆一下，戴上Swatch實踐反叛精神吧！品牌推出NO RULES系列5款新錶，以鮮明圖騰與個性宣言彰顯個人風格，當中裝飾棋盤格圖案的LASH OUT腕錶，於面盤大膽宣示「DO WHATEVER THE……YOU WANT（你想幹嘛就幹嘛）」，高調吸引目光。





▲Swatch NO RULES系列BROKEN RULES腕錶（左）2,800元，BLANK CHECK腕錶3,450元。

Swatch NO RULES系列另有以黑色鉚釘錶帶與柔和藍色錶殼形成強烈對比的BROKEN RULES腕錶，面上的文字表達「RULES DO NOT APPLY（規則並不適用）」，以及運用黃色和粉紅閃電象徵劃破傳統思維的DISTORT MODE錶、裝飾撕裂的紙張與格紋圖案的BLANK CHECK腕錶、存在感十足的方形設計PIERCED EDGE錶，每一款都是時髦男女皆宜之作。





▲Swatch黃色和粉紅閃電圖案的DISTORT MODE腕錶（左）3,450元，方形錶殼的PIERCED EDGE錶3,450元。

▲Swatch LASH OUT腕錶於面盤大膽宣示「你想幹嘛就幹嘛」，4,500元。

CASIO旗下BABY-G則以經典不敗的愛心元素BGA-10系列，腕錶配備大型立體數字時標與可拆式霧面錶圈，拆下錶圈更可見隱藏版心形細節，而面盤上4個大小不一的心形窗也獻上驚喜，內建旋轉色輪，因此心形窗會隨著時間每日變換色彩，亦可手動調整創造出多樣漸層色彩效果，整只錶不僅可愛也相當實用，耐衝擊且防水100米。





▲BABY-G以愛心元素為靈感打造BGA-10系列腕錶，2,300元。（圖／BABY-G提供）





▲BABY-G BGA-10腕錶面盤上4個不同比例的心形窗，會隨著時間每日變換色彩。