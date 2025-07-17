「大馬最美千金」上班塞爆愛馬仕入門包　跑趴換拎多口袋柏金包

▲陳雪鈴宣傳自家保養品，拎愛馬仕Garden Party包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

天王劉德華的富豪親戚、「大馬最美千金」之稱的陳雪鈴，不只是享受人生的豪門千金，也是打理家族事業、自創保養品牌LUMI的企業家，懷有第三胎的她近日忙著宣傳自家的防曬品，一身休閒的她拎著愛馬仕（HERMÈS）Garden Party包，此款手提包的特色是可透過馬鞍釘扣輕鬆開啟，並隨著包中物品調整輪廓線條，不過她的隨身物不少，小巧的包款幾乎被她塞爆了。

陳雪鈴是愛馬仕忠實粉絲，收藏不少珍稀包款，被譽為愛馬仕（HERMÈS）「天花板」的喜馬拉雅鱷魚皮鑲鑽凱莉包、以巴黎福寶大道24號旗艦店為靈感設計的Faubourg柏金包等夢幻逸品全納入收藏，相對較易入門的Garden Party手提包也是她上班的常用包款，可見收藏規模相當齊全可觀。

▲陳雪鈴與老公Faliq為長女舉辦5歲生日派對，她穿露肚裝配愛馬仕Cargo柏金包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

近日陳雪鈴與同樣出身豪門的老公Faliq歡慶長女5歲生日，特別舉辦公主風派對慶祝，配合女兒的粉紅公主造型，她也穿粉紅露腰襯衫配丹寧裙，顯得青春洋溢，手上則拎著愛馬仕米白色的Cargo柏金包，此款變奏版柏金包設有5個外袋，甚至有放咖啡的杯架，符合現代人生活所需，實用性大增。

