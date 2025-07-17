fb ig video ETtoday search mobile

「大馬最美千金」上班塞爆愛馬仕入門包　跑趴換拎多口袋柏金包

>

▲▼ 陳雪鈴 。（圖/翻攝IG）

▲陳雪鈴宣傳自家保養品，拎愛馬仕Garden Party包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

天王劉德華的富豪親戚、「大馬最美千金」之稱的陳雪鈴，不只是享受人生的豪門千金，也是打理家族事業、自創保養品牌LUMI的企業家，懷有第三胎的她近日忙著宣傳自家的防曬品，一身休閒的她拎著愛馬仕（HERMÈS）Garden Party包，此款手提包的特色是可透過馬鞍釘扣輕鬆開啟，並隨著包中物品調整輪廓線條，不過她的隨身物不少，小巧的包款幾乎被她塞爆了。

陳雪鈴是愛馬仕忠實粉絲，收藏不少珍稀包款，被譽為愛馬仕（HERMÈS）「天花板」的喜馬拉雅鱷魚皮鑲鑽凱莉包、以巴黎福寶大道24號旗艦店為靈感設計的Faubourg柏金包等夢幻逸品全納入收藏，相對較易入門的Garden Party手提包也是她上班的常用包款，可見收藏規模相當齊全可觀。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖/翻攝IG）

▲陳雪鈴與老公Faliq為長女舉辦5歲生日派對，她穿露肚裝配愛馬仕Cargo柏金包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

近日陳雪鈴與同樣出身豪門的老公Faliq歡慶長女5歲生日，特別舉辦公主風派對慶祝，配合女兒的粉紅公主造型，她也穿粉紅露腰襯衫配丹寧裙，顯得青春洋溢，手上則拎著愛馬仕米白色的Cargo柏金包，此款變奏版柏金包設有5個外袋，甚至有放咖啡的杯架，符合現代人生活所需，實用性大增。

►「大馬最美千金」喜懷第三胎　曬愛馬仕「天花板」鑽石包放閃

►汶萊王子妃驚人愛馬仕收藏再+1　拎鱷魚皮凱莉包賞溫布頓決賽

關鍵字：

大馬千金, 陳雪鈴, 愛馬仕, Hermes

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

LV慈善手鍊萬元入手　韓星Felix設計鎖頭刻愛心

LV慈善手鍊萬元入手　韓星Felix設計鎖頭刻愛心

Jisoo露背裝好俏麗　搶先曝光Dior新包

Jisoo露背裝好俏麗　搶先曝光Dior新包

日籍女團XG剃頭大膽作風吸睛　戴G-SHOCK秀百變風格

日籍女團XG剃頭大膽作風吸睛　戴G-SHOCK秀百變風格

章子怡票房慘敗無損精品代言　秀積家錶優雅貴氣 言承旭微露胸肌秀Tiffany珠寶　F4合體吳建豪日系不對稱服裝帥炸 摩納哥王妃千萬鑽飾上身閃爆　轉過身美背全都露 莉莉柯林斯柏金包掛可愛草莓　原來是溫布頓記念品店熱賣款 莉莉柯林斯柏金包掛可愛草莓　原來是溫布頓記念品店熱賣款 北市嚴格實施「身分證末碼採買」　婆媽一刷GG怒：沒病死先餓死 溫布頓男女冠軍幸運錶是勞力士　百年賽事名人齊聚、必吃奶油草莓

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面