《侏羅紀世界：重生》探險錶是歐米茄　高抗磁為專業人士而生

▲英國男星喬納森拜利在《侏羅紀世界：重生》飾演古生物學家，戴歐米茄錶上陣。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

英國男星喬納森拜利（Jonathan Bailey）於現正熱映中的電影《侏羅紀世界：重生》，飾演古生物學家Dr. Henry Loomis，他所佩戴的歐米茄（OMEGA）鐵霸腕錶更成為細節亮點，在電影中佩戴的是2017年推出、向1957年首度問世的經典款致敬的38毫米鐵霸限量錶，腕錶採用不鏽鋼錶殼與黑色面盤，內部搭載大師天文台認證機芯，結合復古設計與高抗磁性能，象徵角色兼具理性與冒險的特質。





▲喬納森拜利在《侏羅紀世界：重生》片中佩戴歐米茄於 2017年推出的38毫米鐵霸腕錶。

歐米茄鐵霸腕為科學家、工程師及處於強磁環境的工作者而生，以卓越抗磁技術著稱，恰好與喬納森拜利在《侏羅紀世界：重生》探險身份完美契合，為更符合角色需求，特別換上棕色皮革錶帶。今年品牌也為鐵霸腕錶新增兩款38毫米不鏽鋼搭配皮革錶帶新作，面盤分別為灰色與米色，飾以黑色漸層效果，完美體現一貫的優雅風格。





▲歐米茄2025年新款搭配黑色皮錶帶的鐵霸錶。

由布萊德彼特（Brad Pitt）主演的新作《F1電影》（F1: The Movie），則有IWC傾力支持，片中布萊德彼特不離身的錶款是IWC工程師Sl古董錶，他特別委由專門改造古董錶的Cloister Watch Company為他換上喜愛的綠色面盤，此舉激發IWC創作限量1000只的工程師自動腕錶40綠色面盤特別版，讓粉絲也能擁有「小布錶」，差異是面盤多了網格圖案，搭載自製32111型機芯，動力儲存長達120小時。



▲IWC以布萊德彼特在《F1電影》所戴的IWC為靈感，打造限量1000只的工程師自動腕錶40綠色錶盤特別版。（圖／IWC提供）