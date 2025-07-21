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陸劇女神白鹿閃耀鑽石光　蝴蝶珠寶呼應走紅蛻變歷程

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▲▼ 白鹿 。（圖／公關照）

▲白鹿成為De Beers品牌大使，演繹Portraits of Nature高級珠寶系列。（圖／De Beers提供）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星白鹿憑藉著《周生如故》、《長月燼明》、《寧安如夢》、《北上》、《臨江仙》等熱門劇集走紅，成為新一代陸劇女神，精品代言機會也隨之而來，英國珠寶品牌De Beers宣布她成為品牌大使，因為30歲的她如同鑽石愈歷蛻變，愈見閃耀，她於首波形象照中，演繹 Portraits of Nature 高級珠寶系列，優雅姿態著實吸睛。

▲▼ 白鹿 。（圖／公關照）

▲白鹿曾以低胸禮服搭配De Beers鑽石項鍊與耳環，為雙方合作埋下伏筆。（圖／翻攝白鹿微博）

白鹿曾以性感低胸禮服搭配De Beers四排式鑽石項鍊與長耳環出席活動，為雙方合作埋下伏筆，正式成為品牌大使後發布的形象照中，她戴著靈感源自奧卡萬戈三角洲的帝王蝶珠寶，詮釋由繭成蝶的蛻變之美，巧妙呼應她從模特兒網紅轉戰演藝圈的努力過程，終於站上陸劇女神地位。

▲▼ 白鹿 。（圖／公關照）

▲白鹿也成為Jimmy Choo亞太區品牌代言人。（圖／Jimmy Choo提供）

不僅受到珠寶品牌青睞，精品鞋履品牌Jimmy Choo也邀她擔任亞太區品牌代言人，同步釋出她的都會知性造型與派對裝扮等不同風格穿搭，為品牌最新鞋履與包款做最佳示範。

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關鍵字：

白鹿, Jimmy Choo, De Beers

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