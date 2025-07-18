風Luxury／西班牙國王紳士造型搭大膽錶款　寶格麗紅黑配色搶鏡

▲西班牙國王菲利普六世（左二）在溫布頓王室包廂欣賞男單決賽向觀眾揮手致意，露出手腕上的寶格麗錶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

各國王室成員在公開場合展現端莊優雅形象，合宜穿搭必須有質感又不過分豪奢是最高準則，西班牙國王菲利普六世上周日於英國溫布頓網球錦標賽男子單打決賽現身，以米色西裝外套配深色西裝褲，再打上紅色領帶，紳士風格卻不呆板，流露活潑氣息，更令人驚訝的是他不凡的名錶品味，露出寶格麗（BVLGARI）紅色時標與指針的OCTO L'ORIGINALE ULTRANERO自動腕錶，大膽配色恰好呼應他的領帶色系。

西班牙國王菲利普六世所戴的OCTO L'ORIGINALE ULTRANERO自動腕錶，以黑色八角形錶殼與面盤搭配紅色時標與指針，形成強烈對比，相當搶眼，不過此款式為2017年作品，當時定價251,000元，目前已絕版。





▲西班牙國王菲利普六世戴的寶格麗OCTO L'ORIGINALE ULTRANERO自動腕錶配色大膽，目前已絕版。（圖／寶格麗提供，以下同）

爾後寶格麗OCTO系列挑戰各項纖薄紀錄，以完美貼合手腕的超薄錶OCTO FINSSIMO著稱，最新款OCTO FINISSIMO SKELETON 8 DAYS超薄鏤空八日腕錶，以黑色DLC鈦金屬錶殼搭配透出超薄機芯的鏤空面盤，展現前衛風格；另一款搭配藍色面盤的OCTO FINSSIMO超薄精鋼藍面自動腕錶，結合緞面拋光技術，賦予運動風錶款展現絕佳質感，俐落有型。

▲寶格麗OCTO FINISSIMO SKELETON 8 DAYS 超薄鏤空八日腕錶，824,000元。





▲寶格麗OCTO FINSSIMO超薄精鋼藍面自動腕錶，441,200元。

英國王儲威廉則是歐米茄（OMEGA）海馬潛水300米腕錶的忠實擁護者，20多年以來始終戴著同款錶，被封為「One Watch Man」，因為此錶是母親黛安娜王妃1997年過世前送給他的禮物，成為他懷念母親的重要貼身物；他也以錶傳情，於結婚3周年時送妻子凱特王妃一只卡地亞Ballon bleu de Cartier藍氣球腕錶，成為凱特王妃最常戴的配件，她也可被稱為「One Watch Lady」了。





▲英國王儲威廉（左二）欣賞溫布頓網球錦標賽，戴著母親黛安娜王妃送他的歐米茄海馬腕錶。（圖／路透社）





▲凱特王妃經常戴著老公威廉送她的卡地亞Ballon bleu de Cartier藍氣球腕錶。（圖／路透社）