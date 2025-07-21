摩納哥王妃15萬櫻桃裝好亮麗　慶老公即位20周年喜氣洋洋

▲摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃帶著龍鳳胎子女一起參加即位20周年慶祝活動。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥親王阿爾貝二世19日與妻子夏琳王妃帶著龍鳳胎兒女，於王宮參加即位20周年慶祝活動，時尚焦點夏琳王妃在此喜慶時刻，穿著要價約15萬元的設計師品牌Oscar de La Renta粉紅色洋裝，亮麗出色，裙襬鏤雕設計恰好呼應女兒Gabriella公主所穿的童裝品牌Il Gufo白色蕾絲洋裝，母女倆手牽手出場很吸睛。

▲夏琳王妃（左）穿粉色Oscar de La Renta洋裝與女兒的蕾絲洋裝相呼應。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

夏琳王妃買精品不手軟，身上總是一線大牌的最新服裝，珠寶也以梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、Graff等國際品牌為主。此次於阿爾貝二世登基20周年慶典，選穿亮眼的粉紅洋裝，不對稱裙擺呈現櫻桃與葉片圖案，流露活潑氣息，而腰帶設計讓整個造型更有精神，無需佩戴華麗首飾，她再次成功當最美女主人。





▲懷著第三胎的摩納哥王子妃Beatrice Borromeo身穿Dior白色洋裝亮相（二排左四），卡洛琳公主（左）與女兒諾威公主Alexandra（左三）、Charlotte Casiraghi（左五）都穿香奈兒服裝。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

阿爾貝二世親王的姊姊卡洛琳公主也帶著兒女、媳婦與孫子等摩納哥王室成員盛裝出席，她與長女Charlotte Casiraghi、么女漢諾威公主Alexandra都穿著愛牌香奈兒（CHANEL）服裝，她的次媳、被譽為歐洲最美王子妃的Beatrice Borromeo則穿著合作密切的Dior訂製白色洋裝亮相，懷著第三胎的她看起來神采奕奕，即將迎接第一個女兒誕生。

