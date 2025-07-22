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汶萊王子妃白色褲裝破百萬　出自Dior高級訂製服、包也是特殊款

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▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子妃Anisha與馬丁王子相視而笑，她一襲Dior高級訂製服與Lady Dior訂製包總價破百萬元。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊王子馬丁參加的英國國防學院第28期高級指揮與參謀課程（ACSC 28）日前舉辦結業典禮，汶萊蘇丹哈山納波嘉親自頒發證書給兒子馬丁，祝賀他完成戰略與軍事領導課程，馬丁王子的妻子王子妃Anisha也到場見證榮耀時刻，她身穿俐落白色褲裝帥氣且優雅，出自Dior 2026早春高級訂製服系列，與手上的訂製包款總值超過百萬元。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子馬丁（右二）與父親蘇丹哈山納波嘉（右三）、母親（左二）合影。（圖／翻攝tmski IG）

汶萊王子妃Anisha出身汶萊豪門，祖父為汶萊皇家航空創辦人之一，與王室關係密切。她自幼培養非凡的時尚品味，是老錢風（Old Money）穿搭的最佳範本，她日常偏愛義大利品牌Loro Piana、香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（HERMÈS）、Dior，此次即選擇全套Dior造型出席老公的軍事結業典禮。

▲▼ 汶萊王子妃 。（圖／翻攝IG）

▲Dior 2026早春系列高級訂製服俐落優雅。（圖／Dior提供）

不過王子妃Anisha所穿的Dior白色褲裝非一般時裝系列，而是動輒百萬元起跳的高級訂製服，且她所拎的Lady Dior手提包也不是常態款，是採用她的結婚禮服同套布料訂製的特殊版本，足見其雄厚身家。
 

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汶萊王子妃

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