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摩納哥王妃造型慘收負評　寬褲連177公分的她都難駕馭

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▲▼ 摩納哥王妃 。（圖／翻攝IG）

▲摩納哥親王阿爾貝二世（右二）與夏琳王妃（右）參加國務大臣Christophe Mirmand（中）就職典禮。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥夏琳王妃絕佳的時尚品味有目共睹，但昨（21日）她與丈夫親王阿爾貝二世出席國務大臣Christophe Mirmand就職典禮的穿搭竟意外獲負評，她選穿瑞士愛牌Akris要價超過15萬元粉紅褲裝，因外套剪裁已相當寬鬆且長過臀部，她又搭配同色系寬褲，看起來身形比例變短，連身高177公分的她都難以駕馭。

▲▼ 摩納哥王妃 。（圖／翻攝IG）

▲摩納哥夏琳王妃（第一排左）穿粉色Akris褲裝，因寬褲剪裁顯得不夠修長。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

創立於1922年的瑞士品牌Akris，以精緻、極簡主義服裝著稱，只採用頂級面料製衣，長褲約5萬元起、外套約12萬元起，是老錢風（Old Money）富豪們的最愛，夏琳王妃也是品牌VIP，衣櫃裡不少套裝、洋裝都出自Akris的設計。

▲▼ 摩納哥王妃 。（圖／翻攝IG）

▲夏琳王妃（右三）是Akris粉絲，曾穿優雅洋裝出席婦女活動。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

不過此次夏琳王妃的粉色褲裝造型因顯現不出修長身材，慘收負評。這不是她第一次穿上寬鬆剪裁褲裝亮相，今年她參加勞力士摩納哥大獎賽頒獎典禮時，身穿摩納哥訂製西服品牌Crisoni藍色雙排扣西裝，也是穿著寬褲，即使配上高跟鞋，整體比例看起來仍可惜了。

▲▼ 摩納哥王妃 。（圖／翻攝IG）

▲夏琳王妃出席勞力士蒙地卡羅大獎賽頒獎典禮時，穿蒙納哥訂製西服品牌Crisoni藍色套裝搭珍珠項鍊。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

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關鍵字：

摩納哥王妃夏琳

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