「隱形女」網狀美人魚裝大秀孕肚　辣媽戰袍大膽不失優雅

▲凡妮莎柯比穿Givenchy by Sarah Burton藍色網狀裙當最美孕婦。（圖／翻攝givenchy IG）

記者陳雅韻／台北報導

懷第三胎的西洋樂壇天后蕾哈娜（Rihanna）每回亮相的大膽造型總引起討論，不過「最時尚孕婦」頭銜近來出現了新的競爭者，演出漫威新片《驚奇4超人：第一步》（The Fantastic Four: First Step）隱形女的英國女星凡妮莎柯比（Vanessa Kirby），挺著孕肚開始全球跑宣傳，她所穿的每一套名家設計服裝都相當搶眼且不失優雅，令人印象深刻。





▲凡妮莎柯比穿Givenchy by Sarah Burton粉色抓褶洋裝巧妙遮孕肚。（圖／翻攝givenchy IG）

懷第一胎的凡妮莎柯比恰好呼應新片《驚奇4超人：第一步》中隱形女懷孕、生子的情節，戲外她勤跑宣傳，以最美孕媽咪姿態現身，法國品牌Givenchy by Sarah Burton粉色抓褶不對稱洋裝、透出貼身連身衣的藍色網狀魚尾裙都是她的吸睛戰袍。





▲凡妮莎柯比於雪梨宣傳時，穿Balmain黑裝搭配卡地亞珠寶。（圖／翻攝vanessa_kirby IG）

即便是黑裝上陣也不單調，凡妮莎柯比在雪梨首映會時穿Balmain黑色貼身禮服登場，上身部分採透膚設計，讓她秀出渾圓孕肚，她再搭配合作密切的卡地亞（Cartier）Reflection系列鑽石耳環、鑽戒以及美洲豹系列珠寶，時髦極了。







▲凡妮莎柯比戴卡地亞Reflection鑽石耳環。（圖／卡地亞提供）