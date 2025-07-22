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Lisa豪奢「玩具」曝光　開千萬法拉利兜風帥翻

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▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa開心秀約13,530,000元法拉利Roma Spider跑車。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓國女子天團BLACKPINK近日在美國舉辦「DEADLINE」世界巡迴演唱會，泰籍成員Lisa曬出近期新照，除了華麗的舞台裝扮，還有她穿著白色短T恤搭配工裝褲的生活照，不過這次粉絲目光不再放在她的纖腰，而是她身後那台漂亮跑車，為法拉利（Ferrari）要價約13,530,000元的Roma Spider跑車，是她最新的豪奢「玩具」。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa是有名的跑車迷。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa享受駕車樂趣。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa從出道以來演藝成績亮眼，坐擁不少精品代言，荷包賺滿滿，身為演藝圈的富婆她從不隱藏自己愛車的喜好，陸續曬出法拉利、保時捷、賓士等多輛名車，此次則曬出霧面綠色的千萬元法拉利Roma Spider跑車，是品牌繼1969年的365 GTS4後，再度推出前置引擎軟頂敞篷GT超跑，讓Lisa開心與名車合影，並享受駕駛的樂趣。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa拎LV與村上隆聯名的Speedy包搭配兩隻Labubu公仔。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

相較於千萬超跑「大玩具」，Lisa收藏的Labubu公仔就親民多了，她為代言品牌LV（Louis Vuitton，路易威登）與日本藝術家村上隆聯名的Speedy小包，掛上Mokoko close to sweet系列與happiness Labubu兩隻公仔，看來又要引爆新一波搶購潮了。

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關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, Ferrari, 法拉利, Louis Vuitton, 路易威登, LV

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