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喬治王子12歲生日弟妹同樂　凱特王妃為他想打破王室傳統

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▲▼喬治王子 。（圖／翻攝IG）

▲英國喬治王子22日歡慶12歲生日。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲威廉與凱特王妃的長子喬治王子22日歡度12歲生日，王室官方社群發出他早先於諾克福拍攝的照片，祝福他生日快樂，並同步釋出他與妹妹夏綠蒂公主、弟弟路易王子手牽手的影片，片中他還與妹妹合力將小弟抬起，3人開懷大笑展現親密的手足之情。

▲▼喬治王子 。（圖／翻攝IG）

▲喬治王子與妹妹夏綠蒂公主，一起抬起小弟路易王子。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

喬治王子生日新照由攝影師Josh Shinner拍攝，他身穿藍白格紋襯衫搭配刷毛背心與牛仔褲，雙手倚靠在柵欄上露出燦爛笑容，像極了父親威廉，而手上的友誼手環他已戴了許多年，因為他是西洋樂天后泰勒絲的粉絲，被認為是因她帶起的友誼手環風潮而戴上此手環。

▲▼喬治王子 。（圖／翻攝IG）

▲喬治王子（左起）、路易王子、夏綠蒂公主手牽手展現親密手足情。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

威廉夫婦極力維護三個子女的隱私，希望他們能過一般孩子的正常生活，因此為接下來將邁入中學的喬治王子選校掙扎許久，目前仍遲遲未公布喬治究竟是要隨爸爸腳步進入貴族學校伊頓公學（Eton College），或是到媽媽的母校馬爾伯勒學院（Marlborough College）就讀，不過可以確定的是威廉夫婦想打破王室規定年滿12歲的高階成員不能與家人搭乘同班機的傳統，希望未來王位第二順位繼承人的喬治王子能依舊與家人一起搭機出遊。
 

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關鍵字：

喬治王子, 路易王子, 夏綠蒂公主

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