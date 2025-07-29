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歐洲公主拉拉隊現身女足賽　夏綠蒂享受與爸爸威廉獨處時光

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▲▼ 英與西班牙公主 。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國王儲威廉（左起）帶著女兒夏綠蒂公主，與西班牙萊昂諾爾公主、蘇菲亞公主一起觀賞歐洲杯女足英國對上西班牙的冠軍戰。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

日前於瑞士巴塞爾舉辦的歐洲杯女足賽上演英格蘭與西班牙大戰，最終英格蘭衛冕成功開心抱回冠軍獎杯，場上緊張刺激，場邊觀眾也很吸睛，兩國都有「公主拉拉隊」到場，英國王儲威廉帶著女兒夏綠蒂公主觀戰，西班牙萊昂諾爾公主與蘇菲亞公主姐妹也到現身為西班牙隊加油，歐洲三位公主難得同框，握手寒暄畫面好吸睛。

夏綠蒂公主享受與父親威廉獨處的時光，一起到瑞士替英格蘭女足隊打氣，她身穿去年到溫布頓錦標賽所穿的Guess圓點洋裝，由於她的身高抽高不少，舊衣已變成膝上短裙，她與西班牙公主們會面時微笑打招呼，宛如小淑女。

▲▼ 英與西班牙公主 。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙未來女王萊昂諾爾公主（中）與英國夏綠蒂公主握手。（圖／美聯社）

19歲的西班牙未來女王萊昂諾爾公主與小一歲的妹妹蘇菲亞公主，則以相似的姊妹裝現身女足冠軍賽，姐妹倆都以白色褲裝搭配西裝外套的造型亮相，不過配飾各有特色，身穿Ralph Lauren海軍藍雙排扣外套的萊昂諾爾公主搭Tiffany經典Elsa Peretti® 的Open Heart 系列心型項鍊，而穿著米色外套的蘇菲亞公主則配上亮眼的紅色圍巾，展現年輕活力氣息。

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關鍵字：

英國王儲威廉, 夏綠蒂公主, 萊昂諾爾公主, 蘇菲亞公主

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