星座戒指化身貼身幸運物　agete牡羊座款小羊惹人愛

▲日本品牌agete推出12星座戒指。（圖／agete提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本輕珠寶品牌agete延續誕生石的個人化主題設計，推出十二星座主題戒指，以巧妙金工詮釋每個星座的特色元素，創作幸運符般的貼身首飾，以霧面質感的牡羊座戒指為例，agete呈現出一排依序坐著的小羊造型，中央裝飾回頭凝望的小羊，模樣可愛極了。





▲agete牡羊座戒指中央為回頭凝望的小羊造型，5,900元。

agete也擅長運用寶石為首飾增添亮點，星座系列雙子座戒指以方形蛋白石為主石，搭配其誕生石天然變色金綠玉，而處女座戒指以守護女神德墨忒耳為靈感，戒台化為女神長髮意象，戒環則雕刻象徵豐收的麥穗圖騰，並採用石英與白蝶貝的雙層石（Doublet Stone）透出溫柔光。而十二星座系列中唯一的雙指戒是獅子座款式，一端是職人手工雕刻的霸氣獅子造型，與黑色寶石遙望。





▲agete獅子座二連戒指，9,800元。

▲模特兒戴的agete處女座女神戒指採用石英與白蝶貝的雙層石（Doublet Stone）， 10,800元。

丹麥品牌Pandora也為為十二星座推出專屬串飾，以鍍14K金點綴鋯石呈現各個星座的型態，另有集合十二星座象徵符號於一身的Pandora Me星座圓牌，令人驚喜的是各符號可隨心轉動，更添佩戴樂趣。





▲Pandora Me星座串飾，2,080元。（圖／翻攝Pandora官網）





▲Pandora Moments射手座吊飾，2,680元。（圖／翻攝Pandora官網）