比利時未來女王文武雙全　高顏值一家出場像拍時尚大片

▲比利時國王夫婦與兒女參加國慶煙火大會，高顏值的一家六口出場宛如拍時尚大片。（圖／翻攝belgianroyalpalace IG）

記者陳雅韻／台北報導

比利時21日歡度國慶日，國王菲利普（King Philippe）和王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）帶著2位公主與2位王子一同參加閱兵典禮與晚間的煙火活動，高顏值的一家六口手挽著手登場，美好畫面宛如拍攝時尚大片，特別是國王夫婦倆的23歲長女伊莉莎白公主最受矚目，她能文能武，國慶日白天她穿軍服閱兵，晚上換上晚禮服美麗登場，是聲望很高的比利時未來女王。





▲比利時小公主艾蕾奧諾（左起）、加布里埃爾王子、王后瑪蒂爾德、國王菲利普、王儲伊莉莎白公主與艾曼紐王子盛裝出席國慶活動。（圖／翻攝belgianroyalpalace IG）

過去比利時不允許女性繼承王位，但經過修法，伊莉莎白公主將成為比利時史上第一位女王，自幼她即接受菁英教育，精通包括中文等五種語言，多次在公開場合發表演說驚豔大眾；她曾就讀軍校接受軍事訓練，目前於哈佛攻讀為期兩年的公共政策碩士課程。





▲比利時未來女王伊莉莎白公主進行閱兵儀式。（圖／路透社）

伊莉莎白公主與被譽為「歐洲最美公主」的17歲小妹艾蕾奧諾公主，在國慶日當天都選穿綠色系洋裝，和當天身穿紅色洋裝的媽媽瑪蒂爾德王后形成鮮明對比，姊妹倆經常佩戴「媽媽牌」珠寶，而名牌包款母女三人也常交換使用，各自混搭出新意。

