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喬治傑生台灣限定款寵藏家　彩寶搖曳好吸睛

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▲▼ Georg Jensen,林曉同 。（圖／公關照）

▲喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列亞洲限定編號169純銀白瑪瑙與粉水晶胸針，39,500元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）銀雕工藝舉世聞名，且結合各式彩色寶石，為大自然主題的珠寶作品增色，近期品牌為台灣藏家推出MOONLIGHT BLOSSOM系列限定作品，囊括胸針、項鍊與耳環，為日常穿搭注入典雅氣息。編號169純銀白瑪瑙與粉水晶胸針正是集結品牌經典元素於一身之作，新藝術風格的花草圖案鏤空純銀座台鑲嵌橢圓形白瑪瑙，花蕊處點綴粉水晶，流露優雅浪漫氣息。

▲▼ Georg Jensen,林曉同 。（圖／公關照）

▲喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列亞洲限定編號165傑生之鴿純銀柘榴石胸針，25,000元。

喬治傑生另一枚亞洲限定編號165傑生之鴿純銀柘榴石胸針，銀雕和平鴿棲於銀質花環之中，5顆大小不一的紅色柘榴石錯落其間，更為亮眼；此外，各式植物依然是品牌設計核心，為台灣藏家設計花萼垂墜長形孔雀石的項鍊，編號12純銀太陽石耳環也有異曲同工之妙，銀質花葉襯托橢圓長形太陽石，兩款作品的寶石都會隨著身體律動而搖曳吸睛。

▲▼ Georg Jensen,林曉同 。（圖／公關照）

▲喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列台灣限定編號37孔雀石純銀項鍊， 23,000元。

▲▼ Georg Jensen,林曉同 。（圖／公關照）

▲喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列編號12太陽石純銀耳環，31,000元。

台灣珠寶設計師品牌林曉同珠寶，則擅長運用玉石與彩色寶石創作童趣珠寶，旗下「曉夢花園」主題的玉石瓢蟲幻化成綺夢曉精靈，下方點綴12個月不同的誕生石，作為生日禮物或貼身幸運物再適合不過；甜美系設計則有蜜桃青鳥項鍊作為代表，玉石青鳥停駐在象徵蜜桃的心形粉晶上，幸福甜蜜氣息油然而生。

▲▼ Georg Jensen,林曉同 。（圖／公關照）

▲林曉同珠寶推出曉精靈·天生幸運誕生石珠寶，6月誕生石珍珠款50,200元起。（圖／林曉同提供，以下同）

▲▼ Georg Jensen,林曉同 。（圖／公關照）

▲林曉同珠寶幸福使者新作mini蜜桃項鍊鑲嵌翡翠玉石、心型粉晶、馬眼型黃彩剛玉與鑽石，86,700元。

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關鍵字：

Georg Jensen喬治傑生, 林曉同珠寶

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