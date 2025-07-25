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梅西愛妻比基尼造型辣翻　義大利度假時尚穿搭狂吸睛

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▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅（左）與友人一同到義大利度假。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）與老婆安托內雅（Antonela Roccuzzo）是青梅竹馬，37歲的安托內雅因此成為媒體捕捉焦點，她也懂得經營自媒體當帶貨王，IG粉絲超過4000萬人，近日她到義大利度假，不僅穿義式風情服裝享用美食，也換上比基尼展現零贅肉的火辣身材在海濱戲水，果然是最美大嫂團成員。

▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅穿比基尼在海濱戲水。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

身高157公分的安托內雅雖然嬌小，但總勤於健身，練出緊實肌肉線條與翹臀，每回度假總大方穿上比基尼秀傲人成果；此次到義大利旅行，特別以義式風格穿搭融入當地，選穿義大利時裝品牌Dolce & Gabbana約7萬元的低胸迷你裙裝，上面布滿紫色Majolica 印花來自義大利傳統陶瓷彩繪風格，為Dolce & Gabbana標誌性設計。

▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅身穿Dolce & Gabbana低胸迷你裙裝相當俏麗。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

當天安托內雅特別搭配香奈兒（CHANEL）紫色手拿包，呼應洋裝的紫色調，並戴上Tiffany & Co. 以掛鎖為靈感設計的Lock系列耳環，展現活潑俏麗風格。她與Tiffany合作密切，除了經常受邀出席品牌活動，Tiffany的個性珠寶也已完美融入她的日常穿搭。

▲▼安托內雅 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅搭配香奈兒紫色手拿包與Tiffany Lock耳環。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

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關鍵字：

梅西, 安托內雅, Dolce & Gabbana, Tiffany, CHANEL, 香奈兒

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