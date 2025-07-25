陳美鳳30萬LV包是珍稀款　背香奈兒粉紅包洩少女心

▲陳美鳳背LV珍稀皮革系列Capucines鴕鳥皮包，約300,000元。（圖／翻攝陳美鳳臉書）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳是美魔女界的代表人物，無論臉蛋或身材都保養得宜，讓人猜不出實際年齡69歲，除了體態、心境保持年輕，她的私服穿搭也展現活力氣息，近日服裝以極簡的黑白色系為主，但她搭配的小巧包款各個有來頭，她所背的紫色LV（Louis Vuitton，路易威登）Capucines小尺寸包款就是少見的珍稀皮革款式，以鴕鳥皮製成，要價約30萬元。





▲陳美鳳背香奈兒粉紅小牛皮背包，約201,800元。（圖／翻攝陳美鳳臉書）

陳美鳳縱橫演藝圈超過40年，累積豐厚身家，收藏不少一線精品，愛物惜物的她經常一件香奈兒（CHANEL）外套一穿就是30年，名牌包也是她悉心收藏的寶貝。近日她所背的LV Capucines紫色鴕鳥包是向品牌1854年在巴黎Rue Neuve-des-Capucines開設的首間專門店致敬之作，包款攜帶方式多樣，相當實用。





▲陳美鳳出遊背愛馬仕經典Evelyne肩背包。（圖／翻攝陳美鳳臉書）

休閒時光陳美鳳特別喜歡方便的後背包與斜背包，近日帶愛犬上街時背著香奈兒約201,800元的粉紅色後背包，甜美色調顯露少女心；而愛馬仕（HERMÈS）洋溢波西米亞自由精神的Evelyne黑色肩背包，則是她多年來出遊的愛包，包款原為攜帶馬術裝備而設計，裝飾鏤空H字母成為吸睛亮點。

