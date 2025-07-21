巴黎歌劇院慶150週年　聯名首飾華美吸睛

▲模特兒髪上點綴Les Néréides愛樂而生花絲皇冠髮飾，6,700元。（圖／Les Néréides提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

慶祝巴黎歌劇院創立150周年，法國飾品品牌Les Néréides推出第二波聯名系列「愛樂而生」，將芭蕾舞者的優雅身影與歌劇殿堂的經典意象，完美融入設計之中，當中Diadem花絲皇冠系列髮飾、戒指、耳環、手環的弧線造型即來自芭蕾舞者的冠冕配飾 ，展現華美風格。





▲Les Néréides愛樂而生花絲皇冠手環，8,400元。

Les Néréides與巴黎歌劇院聯名的Lyre系列 ，則取材自古希臘象徵音樂與詩意的七弦琴（Lyre），此樂器亦是巴黎歌劇院建築裝飾中的裝飾圖騰，致敬太陽神阿波羅與藝術女神的靈感恩賜，品牌於是打造七絃琴造型首飾，彰顯歌劇院的非凡歷史。





▲模特兒佩戴Les Néréides愛樂而生七弦琴耳環4,000元，七弦琴項鍊8,400元。

巴黎歌劇院不僅與Les Néréides攜手創作聯名首飾，也與2017年以來合作密切的Devialet推出限量150件的首款可攜式智慧高保真揚聲器 Devialet Mania，擁有360°全方位立體聲，並透過自適應立體聲技術創造絕佳音場，迷人的深邃緋紅色調靈感來自歌劇院標誌性的天鵝絨座椅，金色圓環上鐫刻「150th Anniversary Limited Edition」（150周年限量紀念版）字樣，極具收藏價值。





▲Devialet慶祝巴黎歌劇院150周年，推出首款可攜式智慧高保真揚聲器 Devialet Mania。（圖／翻攝Devialet IG）