TORY BURCH涼鞋與束口包變酸味軟糖！宋雨琦示範「高甜穿搭」聯名必收

記者鮑璿安／綜合報導

這個夏天，不妨讓隨身包款與鞋履都渲染上糖果般的高甜度！TORY BURCH攜手人氣糖果品牌BonBon，品牌代言人宋雨琦率先演繹本次限定合作系列，以粉嫩造型亮相，手提Fleming迷你裝飾束口包，成為一顆繽紛糖果般的「人間甜心」。





▲宋雨琦肩上是TORY BURCH × BONBON Fleming束口包。（圖／品牌提供）





▲盧昱曉 。（圖／品牌提供）

畫面中的宋雨琦身穿白色貼身背心與高腰綁帶長褲，簡潔俐落卻不失柔和感，點綴黃色立體花朵飾品如糖霜般輕盈。最吸睛的當屬她肩上的TORY BURCH × BONBON Fleming束口包，選用柔嫩粉色毛絨材質，搭配銀鍊與多層次吊飾，包括彩色「BonBon」字樣與金屬糖果墜飾，不僅令人聯想到酸甜軟糖，更將包款打造成童話世界裡的夢幻配件。

此次聯名系列設計靈感源自BonBon糖果的色彩、質感與味道，TORY BURCH將糖衣甜美轉化為可穿戴的時尚語彙。從設計師Tory女士最喜愛的酸味魚軟糖、鹹味甘草扭扭糖到草莓棉花糖，成為耳環、手鏈、包款裝飾甚至涼鞋輪廓的創作起點。綠色Fleming包與Miller涼鞋更如同覆上一層糖霜般晶亮，以糖果外觀為靈感製成的顆粒材質，極具趣味視覺衝擊力。Miller涼鞋在此次系列中也搶佔焦點，綠色版本如青蘋果糖果般清新亮眼，鞋面與鞋邊綴滿晶鑽，與Fleming包形成活潑呼應，瞬間拉高甜度與時髦指數。

BonBon聯合創辦人Selim Adira表示，Tory女士是BonBon品牌最早的忠實顧客之一，這次聯名不只是時尚設計，更是文化的交織與童趣的重拾。系列同時推出限量包裝袋與防塵袋，以標誌性的BonBon粉藍配色，喚醒人們對糖果的記憶與期待。

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▲ LOEWE 這次全新亮相的Puzzle 包款靈感來2023年秋冬女裝展現場的裝置，以手工刺繡多達數千塊五彩紙碎進行拼貼。（圖／品牌提供）

Jonathan Anderson擔任LOEWE創意總監時期迎來的首款包袋作品就是Puzzle包，以日本摺紙藝術為靈感啟發，顛覆了包款既定印象，柔軟卻擁有俐落幾何美學線條，特殊的設計感命中了不少人。在今年Jonathan Anderson任期結束之際，也巧合迎來包款十周年的Puzzle 10 限量系列，這次全新亮相的Puzzle 包款靈感來2023年秋冬女裝展現場的裝置，以手工刺繡多達數千塊五彩紙碎進行拼貼，淡藍、粉紅、奶油色細小的皮塊與閃片進行堆疊組合，與夜藍色的皮革底托、手提把及皮塊飾邊形成鮮明對比。