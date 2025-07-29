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《折腰》李雪琴狠甩15公斤肉肉臉消一圈！5大瘦身秘訣自曝最關鍵一招

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文／美人圈

都說「減肥就是最好的整形」，這句話真的騙不了人！繼《熱辣滾燙》賈玲41歲瘦成一道閃電，近期憑藉《折腰》陪嫁侍女「小桃」一角圈粉無數的李雪琴也因「肉眼可見的變瘦」登上微博熱搜。過去身材圓潤的她一下甩了15公斤，肉嘟嘟的臉也變得有立體下顎線，身形前後的驚人對比讓她成為女孩們的減重新指標。究竟李雪琴的瘦身秘訣是什麼？本篇就一次揭曉其減肥飲食菜單與運動方法。

▲李雪琴減肥 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲以喜感形象為主的喜劇演員李雪琴過去以圓潤身形被大眾所認識！（圖／李雪琴官方小紅書、李雪琴微博，下同）

▲李雪琴減肥 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲李雪琴從75公斤瘦到60公斤，其中最明顯的改變就是圓臉變得比較有線條感！

《折腰》李雪琴瘦身秘訣：少吃＋多運動

李雪琴自曝自己在減重期間基本上「吃得很少」，且一定會搭配運動！她的運動方式不走高強度路線，但勝在持之以恆！每天會視身體狀況選擇一項有氧運動，例如：

• 跳繩：減重初期的主力運動

• 健身操：每天約30～40分鐘

• 飛輪車：一天騎30～40分鐘，與健身操擇一進行

• 戶外腳踏車：有空時會騎2～3小時，順便欣賞風景放鬆心情

• 散步：一走就是10公里，當作日常活動量

她強調，運動不一定要爆汗或拼命鍛鍊，關鍵是「每天都有動」，讓身體保持活力、養成習慣，自然就能慢慢看到變化！

▲李雪琴減肥 。（圖／翻攝自微博、IG）

《折腰》李雪琴瘦身秘訣：嚴格執行168斷食法

李雪琴瘦身最關鍵的一招，就是嚴格執行16：8斷食法！每天只在8小時內進食，其他16小時則完全禁食，讓身體有更長的時間進入燃脂狀態。不但有助於控制熱量攝取，還能改善暴食習慣、穩定血糖，她還分享進一步秘訣：「越早吃效果越好！」也就是把進食時間安排在白天，例如早上9點吃第一餐、下午5點前吃完，對於不想每天斤斤計較卡路里的人來說，168斷食法是超好上手又實用的瘦身法。

▲李雪琴減肥 。（圖／翻攝自微博、IG）

《折腰》李雪琴瘦身秘訣：每天大量喝水

喝大量的水不只能幫助新陳代謝變好，還能加速排毒、減少水腫，對瘦身真的超有幫助。每天喝超過4000c.c的水，不僅能促進新陳代謝、幫助身體排出多餘毒素，也能在餐前提高飽足感、降低暴食慾望。尤其搭配16：8斷食法一起執行，更有助於燃脂、消水腫，讓瘦身效果翻倍提升！這個看似簡單的習慣，其實對控制體重非常關鍵。

▲李雪琴減肥 。（圖／翻攝自微博、IG）

《折腰》李雪琴瘦身秘訣：不極端節食

李雪琴的瘦身哲學之一就是：不走極端節食這條路！她始終強調「吃飽才有力氣減肥」，不認為靠挨餓就能瘦得健康。相比一味地壓抑食慾，她更注重營養均衡與飲食節制，選擇少量多餐的進食，或是搭配168斷食法，讓減重變得不痛苦、也更能長久堅持。這種不逼迫自己、慢慢變瘦的方式，也讓她成功維持體重不復胖！

▲李雪琴減肥 。（圖／翻攝自微博、IG）

《折腰》李雪琴瘦身秘訣：心態調整

李雪琴瘦身能成功，心態調整是關鍵之一！她不把減肥當作痛苦的任務，而是視為一種「讓自己變得更健康、更自在」的過程。她曾分享，比起追求快速瘦身，她更在乎能否長久維持、開心生活，就算偶爾吃多了也不責怪自己，而是調整心態、繼續前進。這種不焦慮、不極端的心態，反而讓她一路瘦得更穩、更輕鬆，也成功養成健康生活習慣，做到真正的「不復胖」。

▲李雪琴減肥 。（圖／翻攝自微博、IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 折腰, 減肥, 李雪琴

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