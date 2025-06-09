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英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅？熱門款式連小偷都上門　

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▲Jellycat。（圖／翻攝Jellycat官方IG）

▲在全球爆紅的Jellycat。（圖／翻攝Jellycat官方IG）

記者蔡惠如／綜合報導

從療癒玩偶到收藏級單品，一場由毛絨發起的文化現象，其關鍵字就是Jellycat。

近年來在TikTok、Instagram甚至英國王室的生活中，出現一隻隻長得「不太有邏輯」卻莫名可愛的毛絨玩偶成為熱門話題，它們有的長得像香蕉、有的像蘑菇、甚至像吐司、鱷梨與咖啡杯。它們來自英國倫敦的一個品牌「Jellycat」。這個創立於 1999 年的品牌，原本只是主打柔軟材質與設計感的高品質絨毛玩偶，如今卻成為全球各地社群平台的熱門標的，甚至進入收藏級市場。

 
 

療癒但無厘頭，Jellycat 的「可愛語言」贏得新世代
「很可愛」並非Jellycat爆紅的唯一關鍵，因為這世界上可愛的玩偶多得是，但Jellycat的可愛是不走規矩路線的。不同於傳統玩偶的擬真動物或兒童導向設計，Jellycat以Amuseables系列為代表，打造出如微笑檸檬、懶散花椰菜、臉很圓的紅蘿蔔等「毫無功能但充滿情緒」的毛絨角色。

這種無意義的幽默感正好搭上了TikTok、Reddit 與 Gen Z主導的社群美學趨勢，隨機、療癒、呆萌、可愛但不解釋。許多使用者將Jellycat玩偶擺拍在咖啡桌、書櫃或床頭，形同空間的風格道具，也成為「kidult」（大人也愛玩）文化的一部分。

雖然產品具備針對孩童的安全標章，Jellycat卻從未強調產品是「給孩子用」；形象拍攝、造型設定、社群互動全是偏成人感、生活美感路線，讓它完全打進「Kidult」市場，特別是心理壓力大、追求療癒與情感連結的年輕上班族、學生、創意工作者。

社群平台推波助瀾：百萬級曝光
Jellycat的社群熱度不在話下，TikTok 上標註「Demetra Jellycat」的相關影片，吸引了超過1.11億次瀏覽，多為開箱、擺拍或角色互動影片。而每年Jellycat都會停產一批經典角色，但卻不高調公告，反而讓Reddit、TikTok、粉絲自組「收藏預警」與「搶購預測」的社群，Reddit多個版面（如 r/Jellycat）定期討論即將停產的產品、限量販售清單與收藏排行，形成完整的「情報經濟圈」。

此外，該品牌採取相對低調且一致的品牌策略，包括不做大品牌聯名、不與速食店或快時尚合作、不主打「明星代言」或促銷活動，這種策略強化了「你懂就懂」的審美階級感，在 Gen Z 消費圈中反而更能拉高收藏價值與社群辨識度。有點熟悉嗎？其實跟愛馬仕有點異曲同工之妙。

皇家認證：Jellycat 也是英國王室小朋友的最愛
根據《People》雜誌報導，威廉王子與凱特王妃的三個孩子包括喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子都擁有Jellycat公仔。王室更在公開活動中多次被贈與Jellycat，威廉王子甚至稱它為「children’s currency（小孩的通用貨幣）」話說哪個代言人能超過皇室的王子跟公主呢？

▲Jellycat與Royal。（圖／路透社）

▲英國皇室多次在公開活動中見到Jellycat玩偶的身影。（圖／路透社）

而Jellycat的熱銷程度也引發偷竊案件上升的現象。英國《衛報》指出一些商店為防止Jellycat被盜，甚至加裝了防盜鎖扣、CCTV和臉部辨識系統，因為熱門商品如毛茸茸的鬱金香、咖啡杯或迷你花椰菜等，轉售價格都是直接翻倍，導致店家不得不祭出這類的措施。

最受歡迎 Jellycat TOP 3
據非官方統計，截至2025上半年於TikTok與多個通路（如 Selfridges、Amazon UK）上最常被搜尋與購買的三款 Jellycat分別為Amuseable Avocado（開心酪梨）、Amuseable Coffee-To-Go（外帶咖啡杯）以及Amuseable Tulip Pot（鬱金香花盆）。

▲Jellycat單品。（圖／翻攝Jellycat官網）

▲Amuseable Avocado開心酪梨。（圖／翻攝Jellycat官網）

▲Jellycat單品。（圖／翻攝Jellycat官網）▲Jellycat單品。（圖／翻攝Jellycat官網）

▲Amuseable Coffee-To-Go外帶咖啡杯。（圖／翻攝Jellycat官網）

▲Jellycat單品。（圖／翻攝Jellycat官網）

▲Amuseable Tulip Pot鬱金香花盆。（圖／翻攝Jellycat官網）

Jellycat的成功不僅在於它的可愛與手感，更在於它巧妙站上了當代人需要「情緒慰藉」、「個人風格」與「社群參與」的交集點。它不訴求某種年齡，而是對所有願意擁抱「療癒」與「無用之美」的現代人開放。如果你也曾對一個微笑的檸檬或慵懶的花椰菜心動過，也許你早就已經在Jellycat的世界裡了。

關鍵字：

毛絨玩偶, 療癒, 社群文化, 潮流, GenZ, Jellycat, 英國皇室

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