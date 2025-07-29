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汐止遠雄廣場免門票「海洋戲水樂園」　打水仗、找寶藏成放電熱點

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▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今夏汐止iFG遠雄廣場從7／26起啟動「FUN夏好時光」夏日戲水節，活動才剛開跑，現場就熱鬧非凡。以大型戶外水樂園為主軸，結合泡泡秀、親子互動賽和手作體驗，不只吸引不少家庭周末報到，整體來客也比平日多出一成以上，商場業績同步成長5％，成為暑假期間的人氣親子景點。

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

iFG遠雄廣場戶外廣場出現「海洋戲水樂園」，以鯨魚造型氣墊溜滑梯搭配戲水池，不管是衝下滑梯還是玩水消暑，小朋友玩到不想離開，且每周末還有兩大對抗活動登場，包括讓小朋友騎上鯨魚坐騎衝刺搶旗的「海上競速賽」，以及在水池裡找寶藏的「海底尋寶樂」，超放電行程爸媽可別錯過喔！樂園免門票並限定12歲以下兒童參加，僅需出示APP會員與消費300元以上發票便可去登記，並分時段報名控管人數，讓玩樂過程更安心。

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

除了戶外水戰，周末廣場還有「泡泡互動DIY體驗」與「泡泡魔法秀」，從親子互動到舞台表演，氣氛十足。館內從7／12到8／23每周六也推出「FUN夏體驗營」，由金鑰創鑄與EAGLE’S LAB益科思共同規劃，課程內容融合科學與創意，像是「氣泡狂歡」、「神奇水精靈」、「海洋百寶盒」等主題，很適合對動手做和探索充滿好奇的小朋友。

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

不只孩子玩得開心，大人也有得逛。1樓「藝想花園」室內文創市集同步登場，集結在地品牌與親子手作攤位，是避暑吹冷氣又能慢慢挑選的好去處。業者表示，即起至7／31針對會員推出滿額抽活動，單筆消費滿1,000元可參加抽獎，有機會抽中價值500元的「瘋玩樂園」遊樂券，可在3樓包含雪樂園、獨角獸的奇幻花園、追風奇幻島等熱門親子空間使用。

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

高雄夢時代今夏推出「2025翻轉動漫祭」，即日起至8／24期間在8樓時代會館免費入場。現場集結《鬼滅之刃》、《膽大黨》、《2.5次元的誘惑》、《進擊的巨人》等19部人氣作品打造合影場景，其中3公尺高的「鬼滅岩柱」氣偶為全球首次亮相，成為打卡焦點。 

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

會場也推出8款動漫禮包，每組售價699元，內含抱枕、撲克牌、馬克杯等周邊，業者表示原價超過千元。特別規劃《轉生史萊姆》彈珠檯扭蛋機，每抽350元可抽限量藍牙耳機、玩偶等實用獎品，還有透明吸管杯、潛水布零錢包等夏日周邊。現場另設販售區與香水品牌primaniacs聯名商品，加上指定品最低10元起的折扣活動，讓動漫迷開逛預備備。

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

SOGO天母店在8／17前，於1F東大門、西側門及7F活動區展出暴龍、副櫛龍、甲龍模型，邀請親子一起探索恐龍奧秘，活動期間與恐龍合照打卡還送恐龍展專屬打卡禮「迷你恐龍蛋」，泡水還可以孵化出小恐龍。

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

關鍵字：

夏日活動, 親子互動, 戲水節, 暑假娛樂, 動漫祭, 遠雄, 夢時代, SOGO

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