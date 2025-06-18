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女性有漂亮衝浪錶可戴了　G-SHOCK洋溢夏威夷風情

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▲▼ G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）

▲出身夏威夷歐胡島的Team G-SHOCK職業衝浪選手Bettylou Sakura Johnson，佩戴G-SHOCK G-LIDE系列GLX-S5610-4錶。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

衝浪旺季來臨，CASIO旗下G-SHOCK為衝浪者設計的G-LIDE腕錶新款登場，獨特之處是關鍵零件均以生質樹脂製成，體現對海洋環境的守護承諾，並具200米防水，戴著錶款從事海上運動無憂，特別是女性也有漂亮的衝浪錶可選擇了，品牌致敬出身夏威夷歐胡島的Team G-SHOCK職業衝浪選手Bettylou Sakura Johnson，創作兩款夏威夷風格的錶款讓女性在海上盡情展現自信風采。

▲▼ G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK G-LIDE系列為女性衝浪者打造藍色與深粉色的GLX-S5610腕錶，各3,500元。

G-SHOCK以Bettylou Sakura Johnson家鄉夏威夷為靈感，採用當地常見的深粉紅色寒緋櫻與藍色藍玉藤為主色調，打造具潮汐圖、月相、行進距離、時間與步速測量等功能的GLX-S5610系列；品牌同時推出黑、藍2款顏色的GBX-100S系列，設計靈感來自陽光照射下波光粼粼的海浪，由錶圈為不鏽鋼與半透明樹脂的雙材質組合演繹水面反光的視覺效果，配備MIP LCD螢幕與超亮照明，在任何環境都能輕鬆辨別潮汐圖等各項資訊，可透過藍牙可以與智慧型手機連線，並可選擇全球約3,300個主要衝浪地點的潮汐資訊，即時掌握浪況。

▲▼ G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK提供實用衝浪資訊的GBX-100S系列腕錶，黑、藍款式各5,900元。

Garmin則主打水陸兩棲的Descent G2潛水電腦錶，內建滑雪、衝浪、室內健身等超過80種運動模式，單是潛水模式就支援休閒、進階、技術、自由，以及新增泳池平潛模式，智慧模式電池續航達10天，潛水模式達27小時，具100米防水，另一大特色是錶款從外殼、錶圈至按鈕，均為廢棄漁網再製的回收塑料製成，徹底實踐永續與環境友善目標，輕量化設計整只錶僅65克。

▲▼ G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）

▲Garmin首款全彩Descent G2潛水電腦錶。（圖／Garmin提供，以下同）

▲▼ G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）

▲Garmin Descent G2 潛水電腦錶礁岩棕搭配珊瑚粉雙色錶，22,990 元

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Garmin

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