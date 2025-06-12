摩納哥王妃印花裝上身沒俗掉　優雅平底鞋是美麗關鍵

▲摩納哥夏琳王妃穿紐西蘭設計師Emilia Wickstead花卉洋裝配FENDI墨鏡，展現夏日風情。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

炎炎夏日最適合穿印花洋裝，既展現活力也較為涼爽，但仍要慎選款式以免穿出俗氣味道，精選首飾與鞋款更有加分效果，最佳示範正是時尚品味備受肯定的摩納哥夏琳王妃，近日她與法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）頻頻出席公開活動，她都穿充滿夏日氣息的印花洋裝，美麗關鍵是洋裝剪裁俐落、圖騰大方，搭配優雅平底鞋，展現端莊氣質。





▲法國第一夫人碧姬（左）陪夏琳王妃參觀南法聖保羅。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

摩納哥夏琳王妃與法國第一夫人碧姬造訪南法聖保羅時，選穿英國凱特王妃也喜愛的紐西蘭設計師於英國創立的品牌Emilia Wickstead藍玫瑰洋裝，售價約6萬元，她同時搭配FENDI墨鏡，整體造型有度假之感又不失優雅，呼應南法悠閒氣氛。





▲夏琳王妃（右）穿瑞士愛牌AKRIS斜紋洋裝與法國第一夫人碧姬一同拜訪游泳小選手。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

而到泳池造訪游泳小選手與觀看急救訓練時，夏琳王妃穿著瑞士愛牌Akris黑白條紋洋裝，配上Roger Vivier平底鞋，俐落大方，她面對小選手不時露出讚賞的眼神與微笑，因為她曾是南非奧運游泳代表隊的一員，勾起她身為游泳國手的美好記憶。





▲曾是南非奧運游泳選手的夏琳王妃，見到小選手笑得開心。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）