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汶萊王子妃香奈兒造型賞馬球賽　老公奪冠獻愛的抱抱

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▲▼ 汶萊王子 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子馬丁（左）贏得馬球賽冠軍，老婆Anisha獻上擁抱，無名指上的巨鑽戒很搶眼。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「亞洲最帥王子」的汶萊馬丁王子與汶萊航空創辦人孫女的Anisha去年結婚後，活躍於歐美上流社會，盛大的運動賽事或時尚秀都可見夫妻倆的身影，馬丁王子尤其熱衷馬球運動，自己就是訓練有素的選手，經常上場比賽，近日在英國舉辦的Duke of Sutherland Cup馬球賽，他與隊友一舉抱回冠軍獎盃，愛相隨的王子妃Anisha立刻獻上擁抱，她無名指上的巨鑽婚戒也搶鏡了。

▲▼ 汶萊王子 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子馬丁熱衷於馬球比賽。（圖／翻攝tmski IG）

馬丁王子每回參加馬球比賽，王子妃Anisha就是最忠實的啦啦隊，必定到場為老公加油，雖然她的裝扮休閒，但其實從頭到腳都是奢華精品，在Duke of Sutherland Cup冠軍賽時，她穿香奈兒（CHANEL）要價超過24萬元的2023早春系列藍色外套搭牛仔褲，鞋子與鴕鳥皮包款全出自義大利品牌Loro Piana，而水滴型金色耳環則是Bottega Veneta之作。

▲▼ 汶萊王子 。（圖／翻攝IG）

▲汶萊王子妃Anisha輕撫老公臉頰，恩愛之情溢於言表。（圖／翻攝tmski IG）

王子妃Anisha除了精品行頭與巨鑽戒吸睛，她對老公滿滿的愛意也藏不住，被鏡頭捕捉到在比賽空檔時，撫摸馬丁王子的臉頰，奪冠後更開心擁抱，甜蜜之情溢於言表。
 

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關鍵字：

汶萊王子馬丁Anisha, Loro PianaCHANEL

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