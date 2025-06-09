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摩納哥王妃穿LV紅禮服當最美女主人　法第一夫人Dior戰袍優雅同框

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▲▼ 摩洛哥王妃與法第一夫人 。（圖／路透社）

▲法國總統馬克宏（左三）與第一夫人碧姬（左二）到摩納哥訪問，摩納哥親王阿爾貝二世（右二）與夏琳王妃帶著一雙龍鳳胎子女迎接。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

聯合國海洋大會於今(9日）在尼斯舉行之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與第一夫人碧姬（Brigitte Macron）提前兩天到摩納哥進行為期兩天的訪問，由摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert II）與妻子夏琳王妃帶著一雙龍鳳胎兒女親自接待，高「衣」Q的夏琳王妃連換法國名牌Dior、LV（Louis Vuitton，路易威登）兩套服裝以示慎重，碧姬則選穿Dior高級訂製服出席國宴，兩人的優雅造型都獲得好評。

▲▼ 摩洛哥王妃與法第一夫人 。（圖／路透社）

▲夏琳王妃穿LV紅色禮服明艷動人（右二），法國第一夫人碧姬則穿Dior 2023秋季高級訂製服。（圖／路透社）

摩納哥夏琳王妃是精品大戶，此次在迎接法國總統馬克宏夫婦蒞臨的歡迎儀式中，穿著湖水綠色Dior珍珠扣短袖外套搭配白色長褲，展現清新的夏日風格；國宴時則換上她的愛牌LV紅色禮服，俐落剪裁顯得大氣，她同時搭配英國珠寶品牌Graff水晶吊燈型的鑽石耳環，更添華麗感，是最美女主人。

▲▼ 摩洛哥王妃與法第一夫人 。（圖／路透社）

▲夏琳王妃佩戴Graff水晶吊燈型鑽石耳環。（圖／路透社）

而作客的法國第一夫人碧姬，5月底隨丈夫馬克宏到越南訪問時，在抵達河內機場艙門打開之際，被拍到馬克宏被她狠推臉頰而踉蹌後退，儘管事後馬克宏澄清是夫妻間的玩笑，但這位72歲的法國第一夫人仍引起熱議，此次造訪摩納哥她舉止端莊，服裝選擇也一如她的法式優雅品味，於摩納哥王室主持的國宴上穿Dior 2023秋季高級訂製服，白色斗篷設計展現氣勢。

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關鍵字：

摩納哥夏琳王妃, Dior, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Graff

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