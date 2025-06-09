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最美律師艾默珍珠裝驚艷東尼獎　與喬治克隆尼曬恩愛

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▲▼ 喬治克隆尼 。（圖／路透社）

▲艾默（左）穿澳洲設計師品牌Tamara Ralph珍珠禮服陪老公喬治克隆尼出席東尼獎。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢男星喬治克隆尼(George Clooney)首度演出百老匯舞台劇《晚安好運》就入圍東尼獎最佳男主角，昨在人權律師老婆艾默（Amal Clooney）的陪伴下參加東尼獎盛會，雖然與獎項擦身而過，但這對高知名度夫妻檔依然是全場焦點，特別是47歲的艾默集智慧與美貌於一身，加上時尚品味不凡，再度被視為紅毯最美嘉賓。

出身黎巴嫩的英國籍律師艾默，在國際法庭上赫赫有名，經手的知名案件包括烏克蘭前總理Yulia Tymoshenko 的貪污案、揭發伊斯蘭國ISIS長期凌辱迫害婦女和兒童。她的私生活也精彩，2014年與曾抱持不婚主義的喬治克隆尼結婚，育有一對雙胞胎兒女，兩人結婚11年感情甜蜜蜜，喬治克隆尼只要走紅毯，艾默必定盛裝相隨。

▲▼ 艾默 。（圖／達志影像/美聯社）

▲艾默參加坎城影展以黑禮服搭配卡地亞鑽石耳環驚艷全場。（圖／美聯社）

此次喬治克隆尼角逐東尼獎最佳男主角，艾默現身力挺，她穿澳洲設計師品牌Tamara Ralph打造的白色落肩珍珠禮服亮相，並一如以往將波浪長髮一側梳到胸前，展現優雅迷人魅力；日前她隻身前往參加坎城影展，也選擇黑色落肩禮服，搭配卡地亞（Cartier）鑽石長耳環，自信登紅毯的模樣吸引媒體搶拍。

 

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關鍵字：

喬治克隆尼, 艾默

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