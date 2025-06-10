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C羅率葡萄牙奪冠樂翻　千萬元彩虹錶呼應喜悅之情

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▲▼ Ｃ羅 。（圖／路透社）

▲C羅率領葡萄牙擊敗西班牙贏得歐洲國家聯賽冠軍，開心高舉獎盃。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

40歲葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）於台灣時間9日帶傷上陣，率領葡萄牙隊擊退尋求衛冕的西班牙隊，贏得隊史上第二座歐洲國家聯賽冠軍，他感動到淚灑球場，而賽後換上國家隊服裝，他搭配HUBLOT上千萬元的Big Bang Integrated 陀飛輪藍寶石鍊帶彩虹腕錶，繽紛的彩虹設計完全呼應他的喜悅心情。

▲▼ Ｃ羅錶 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲C羅奪冠後戴的HUBLOT Big Bang Integrated 陀飛輪藍寶石鍊帶彩虹腕錶全球限量30只，14,715,000元。（圖／HUBLOT提供）

C羅面對足壇不斷竄起的年輕後輩，依然展現寶刀未老氣勢，奪得歐洲國家聯賽冠軍後表示「即使斷腿也願為國家隊出戰」。他獲得不少榮譽也累積豐厚身家，所戴的名錶款款都是鑲滿鑽石或彩色寶石的奢華版本，此次贏球後戴上HUBLOT全球限量30只的Big Bang Integrated陀飛輪藍寶石鍊帶彩虹腕錶，以通透的藍寶石材質搭配鏤空陀飛輪機芯，錶圈鑲嵌48顆排成彩虹色調的方形彩色寶石錶圈吸睛。

▲▼ Ｃ羅錶 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲C羅經常戴著Jacob & Co.全鑽錶閃爆全場。（圖／翻攝jacobandco IG）

以華麗設計與複雜功能錶著稱的Jacob & Co. ，也是C羅愛牌，他多次佩戴要價超過3000萬元的Jacob & Co.全鑽錶出席活動，從面盤、錶圈到鍊帶全鑲滿璀璨梯鑽，宛如豪奢「冰塊錶」。

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關鍵字：

C羅, HUBLOT, Jacob & Co.

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