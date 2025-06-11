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梵克雅寶金珠閃耀　配蛋面綠松石青春洋溢

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▲▼ 梵克雅寶與蕭邦 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶鑲嵌鑽石與綠松石的Perlée Couleurs手環825,000元，指間戒382,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的世界裡，金質圓珠佔有一席之地，無論是動物造型胸針、經典的Alhambra系列珠寶都可見小巧金珠環繞出迷人輪廓，而繁複手工拋光的金珠也能是主角，2008年問世的Perlée系列便以此標誌性元素延伸出精彩作品，今夏再添亮眼新作，推出黃K金結合綠松石的Perlée Couleurs珠寶，洋溢年輕活潑氣息。

▲▼ 梵克雅寶與蕭邦 。（圖／公關照）

▲模特兒戴梵克雅寶鑲嵌綠松石的Perlée Couleurs項鍊，94,500元。

梵克雅寶三款Perlée Couleurs新作為單顆綠松石吊墜，開口兩端各鑲嵌美鑽與蛋面切割綠松石的手環與Between the Finger指間戒，其中吊墜藏有驚喜，工匠運用金質鏤空工藝（Gold Ajour），使光線得以穿透寶石底部，讓寶石的透明感與明亮度更為提升。品牌同時發表兩款Perlée Toi & Moi Secret腕錶，分別是旋開綠碧玉錶蓋即可顯露珍珠母貝面盤的18K玫瑰金腕錶，以及藍石英為上蓋搭配綠玉髓的18K金錶，既是時計亦是華美手環。

▲▼ 梵克雅寶與蕭邦 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶鑲嵌珍珠母貝、綠玉髓、藍石英及鑽石Perlée Toi & Moi Secret 18K金腕錶，1,260,000元。

▲▼ 梵克雅寶與蕭邦 。（圖／公關照）

▲旋開綠碧玉錶蓋即可顯露面盤的Perlée Toi & Moi Secret 18K玫瑰金腕錶，另一端為粉紅石英，1,200,000元。

蕭邦（Chopard）也持續豐富經典Happy Diamonds系列，保留輕盈律動的滑動鑽石設計元素，結合寶石鑲嵌瓢蟲與蝴蝶設計打造新穎手環，品牌同時推出綠松石色調的Happy Fish腕錶，海藍色漸層的金質錶盤呈現出宛如晨光穿透海面的光影層次，三顆滑動鑽石與一隻鑲鑽小魚在綠松石色的珍珠母貝面盤上滑動，展現夏日風情。

▲▼ 梵克雅寶與蕭邦 。（圖／公關照）

▲蕭邦鑲嵌鑽石與藍玉髓的Happy Diamonds蝴蝶手環，450,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

▲▼ 梵克雅寶與蕭邦 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Sports腕錶上有鑽石魚於面盤滑動，293,000元。

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關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Chopard, 蕭邦

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