Dior小花珠寶繽紛可愛　耳環不對稱設計更俏皮

▲Dior Diorigami玫瑰金彩寶項鍊，1,300,000元。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane深受大自然之美與高級訂製服工藝啟發，在去年亮相的Diorama & Diorigami高級珠寶作品中完美體現，今年再為Diorigami系列注入歡樂氣息，將春日花園盛放的花卉微縮成迷人項鍊與耳環，運用寶石、鑽石與琺瑯展現繽紛色彩。





▲珠寶工匠悉心打造Dior Diorigami玫瑰金彩寶項鍊。

Diorigami系列珠寶同時融入摺紙藝術精緻工藝，Dior以層疊方式錯落排列花朵，由玫瑰金材質小花構成的項鍊，中央的立體花卉鑲嵌鑽石、鋰雲母、粉紅蛋白石、綠松石、黃瑪瑙、綠玉髓、珍珠母貝並點綴粉紅琺瑯，展現繁花盛開美態，而耳環採不對稱設計，更顯俏皮可愛。





▲Dior採不對稱設計的Diorigami玫瑰金彩寶耳環，600,000元。

法國珠寶品牌CHAUMET標誌性的Jeux de Liens項鍊，近日也加入繽紛新作，兩個圓環互相交錯連結成X字樣，一個鑲滿美鑽，另一圓環則鑲嵌石榴石、錳鋁榴石、芬達石、沙弗萊石、黃水晶、橄欖石、藍寶石、紫水晶、粉色剛玉排列出漸變的彩虹色調，為整體設計注入活潑氣息。





▲CHAUMET彩色寶石排出彩虹色調的Jeux de Liens項鍊，198,000元。（圖／CHAUMET提供）