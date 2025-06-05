fb ig video ETtoday search mobile

Dior小花珠寶繽紛可愛　耳環不對稱設計更俏皮

>

▲▼Dior,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Dior Diorigami玫瑰金彩寶項鍊，1,300,000元。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane深受大自然之美與高級訂製服工藝啟發，在去年亮相的Diorama & Diorigami高級珠寶作品中完美體現，今年再為Diorigami系列注入歡樂氣息，將春日花園盛放的花卉微縮成迷人項鍊與耳環，運用寶石、鑽石與琺瑯展現繽紛色彩。

▲▼Dior,Chaumet 。（圖／公關照）

▲珠寶工匠悉心打造Dior Diorigami玫瑰金彩寶項鍊。

Diorigami系列珠寶同時融入摺紙藝術精緻工藝，Dior以層疊方式錯落排列花朵，由玫瑰金材質小花構成的項鍊，中央的立體花卉鑲嵌鑽石、鋰雲母、粉紅蛋白石、綠松石、黃瑪瑙、綠玉髓、珍珠母貝並點綴粉紅琺瑯，展現繁花盛開美態，而耳環採不對稱設計，更顯俏皮可愛。

▲▼Dior,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Dior採不對稱設計的Diorigami玫瑰金彩寶耳環，600,000元。

法國珠寶品牌CHAUMET標誌性的Jeux de Liens項鍊，近日也加入繽紛新作，兩個圓環互相交錯連結成X字樣，一個鑲滿美鑽，另一圓環則鑲嵌石榴石、錳鋁榴石、芬達石、沙弗萊石、黃水晶、橄欖石、藍寶石、紫水晶、粉色剛玉排列出漸變的彩虹色調，為整體設計注入活潑氣息。

▲▼Dior,Chaumet 。（圖／公關照）

▲CHAUMET彩色寶石排出彩虹色調的Jeux de Liens項鍊，198,000元。（圖／CHAUMET提供）

►凱特哈德森46歲不改甜姐兒風範　戴個性鑽飾平衡一下

►海瑞溫斯頓繽紛版向陽花珠寶亮相　祖母、粉紅藍寶石更活潑

關鍵字：

Dior, CHAUMET

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【偶遇龜仙人】在路上看到有人幫鳥龜洗澡？

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

香港前女首富捨名牌衣穿自己鉤織衫　背愛馬仕包洩千億富太身份

香港前女首富捨名牌衣穿自己鉤織衫　背愛馬仕包洩千億富太身份

Swatch聯名Blancpain潛水錶添濕度指示計　變色提示錶盤有水分

Swatch聯名Blancpain潛水錶添濕度指示計　變色提示錶盤有水分

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

香港前女首富捨名牌衣穿自己鉤織衫　背愛馬仕包洩千億富太身份 檸檬竟不是冠軍！營養師曝「水果維生素C排行榜」 對親人也要端架子的三大星座！TOP 1面子比命重要　知錯也不低頭 鬼塚虎又一雙復古跑鞋要火了！三大亮點、四款新色一次看 《你的味道》高旻示根本穿搭教科書　4招把高級慵懶穿上身 職場巴結王星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能加薪升遷 IKEA推出為小宅思考的OMMJÄNGE系列　從19世紀鄉間找靈感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面