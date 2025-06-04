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凱特哈德森46歲不改甜姐兒風範　戴個性鑽飾平衡一下

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▲▼ 凱特哈德森 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲凱特哈德森日前出席Netflix戲劇《逆轉狂籃》活動，穿大陸設計師品牌SHUSHU/TONG洋裝搭配Hearts On Fire珠寶。（圖／翻攝katehudson IG）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星凱特哈德森（Kate Hudson）日前出席美國電視台WBTV的FYC （For Your Consideration Event）活動，宣傳Netflix戲劇《逆轉狂籃》，46歲的她不改甜姐兒風格，選穿大陸設計師品牌SHUSHU/TONG棕色大蝴蝶結洋裝，搭配美國鑽石品牌Hearts On Fire新作INSIDE/OUT系列珠寶，呼應劇中她所飾演的時髦職籃球隊總裁角色。

▲▼ 凱特哈德森 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲凱特哈德森拋籃球宣傳《逆轉狂籃》。（圖／翻攝katehudson IG）

凱特哈德森在《逆轉狂籃》飾演職籃球隊總裁，劇中漂亮衣服一套換一套，沒穿過第二次，手拎的包則是愛馬仕柏金包，符合出身富豪之家的角色設定。為戲宣傳她則選中大陸設計師雷留樹與蔣雨彤2015年所創立的品牌SHUSHU/TONG洋裝，傘狀裙上方裝飾超大蝴蝶結，是品牌擅長的少女感設計，凱特哈德森特別梳了高馬尾，更顯活潑。

▲▼ 凱特哈德森 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲凱特哈德森戴Hearts On Fire_INSIDE／OUT Link黃K金鑽石耳環，220,000 元。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

甜美風服裝需要個性配飾平衡一下，凱特哈德森再度佩戴Hearts On Fire新品INSIDE/OUT系列，此系列以西裝製作工序中的摺疊與翻摺為靈感，打造出Flip與Link兩大主題，運用貴金屬巧妙呈現布料的柔軟，她戴上Link黃K金鑽石長耳環，同時疊搭兩款手環與兩款戒指，舉手投足展現自信魅力。

▲▼ 凱特哈德森 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲Hearts On Fire INSIDE／OUT Flexi黃K金鑽石手環，153,000元。

▲▼ 凱特哈德森 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲凱特哈德森疊戴Hearts On Fire另一款INSIDE／OUT Flip黃K金鑽石手環，，261,000元。

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