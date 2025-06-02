海瑞溫斯頓繽紛版向陽花珠寶亮相　祖母、粉紅藍寶石更活潑

▲海瑞溫斯頓向陽花卉Sunflower系列祖母綠鑽石項鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

海瑞溫斯頓（Harry Winston）向陽花造型Sunflower系列問世75周年，品牌從經典的白鑽與黃鑽款延伸出新作，推出以祖母綠或粉紅藍寶石點綴中央花蕊，搭配鑽石花瓣的設計，共有項鍊、墜鍊、耳環、手鍊、戒指等8款新品，亮麗配色提供藏家豐富選擇。





▲海瑞溫斯頓向陽花卉Sunflower系列祖母綠鑽石墜鍊（右）與粉紅藍寶石鑽石墜鍊。

向日葵圖案最早可追溯自海瑞溫斯頓1950年代中期的設計稿，展現如驕陽般輪廓的花卉珠寶，歡慶誕生75周年，品牌推出亮眼配色，選中活力盎然的祖母綠與柔美的粉紅藍寶石為主石，圍繞著鑽石花瓣，有基本款的單墜項鍊設計，也有花朵環繞成項鍊的華麗版本，同時發表單花設計的戒指與耳環可配成套。





▲海瑞溫斯頓向陽花卉Sunflower系列粉紅藍寶石鑽石戒指。





▲海瑞溫斯頓向陽花卉Sunflower系列鑽石項鍊。

植物花卉向來是珠寶品牌熱衷創作的主題，鑽石品牌De Beers以盛放的蓮花為靈感設計ENCHANTED LOTUS系列珠寶，款款都能完美融入日常穿搭，華麗版為鑲嵌總重約3.40克拉美鑽的耳環，圓形明亮式切割鑽石被梨形切割鑽石環繞彰顯蓮花的優雅美態；此外，品牌還以鏤空線條勾勒出蓮花圖案，由8枚密釘鑲鑽花瓣圍繞中央約0.3克拉圓形明亮式切割主鑽，形成百搭的18K 白金吊墜。





▲De Beers ENCHANTED LOTUS白金垂墜式耳環，895,000元。（圖／De Beers提供，以下同）





▲De Beers ENCHANTED LOTUS白金圓牌項鍊 ，293,000元。