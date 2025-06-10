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中置圓柱陀飛輪上演動態秀　HAUTLENCE超限量吸引藏家

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▲▼ Hautlence,Moser 。（圖／公關照）

▲Hautlence全球限量28只的Helix Series 1陀飛輪腕錶，3,080,000元。（圖／Hautlence提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以橫向長型錶殼與創意讀時設計著稱的獨立製錶品牌HAUTLENCE（豪朗時），今年再度為藏家獻上視覺震撼之作，推出Helix Series 1陀飛輪腕錶，圓弧拱形藍寶石水晶鏡面下，成功聚焦到面盤中央的圓柱陀飛輪，猶如一座立體雕塑不斷律動，兩側分別設置招牌的小時和分鐘逆跳顯示，而指針經過重新設計比例加大，格外醒目。

▲▼ Hautlence,Moser 。（圖／公關照）

▲圓柱陀飛輪位於Hautlence Helix Series 1腕錶中央吸睛。

HAUTLENCE強調每一款錶限量生產，年產量約200只，最新發表的Helix Series 1陀飛輪腕錶全球限量28只，搭載配備微型自動盤的D51自動上鍊機芯，全由自家研發製作而成，兼顧美學與性能，得以完美呈現獨特圓柱陀飛輪結構，動力儲存達65小時。

▲▼ Hautlence,Moser 。（圖／公關照）

▲Hautlence Helix Series 1腕錶搭載配備微型自動盤的D51自動上鍊機芯。

隸屬同集團的H. Moser & Cie.（亨利慕時），則以無品牌名稱或Logo讓藏家一眼認出的自信設計聞名，旗下陀飛輪錶難得推出奢華版本--疾速者陀飛輪鏤空彩虹腕錶（Streamliner Tourbillon Skeleton Rainbow），通透的鏤空陀飛輪機芯已夠搶眼，枕型錶圈再圍繞一圈60顆排列出漸變彩虹色調的彩色寶石，華麗極了。

▲▼ Hautlence,Moser 。（圖／公關照）

▲H. Moser & Cie.疾速者陀飛輪鏤空彩虹腕錶， 5,080,000元。（圖／H. Moser & Cie.提供）

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關鍵字：

HAUTLENCE

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