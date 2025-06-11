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王齊麟登記結婚戴23萬手鍊見證愛情　奧運奪金幸運物也是同系列

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▲▼ 王齊麟夫婦 。（圖／翻攝FB）

▲王齊麟與陳詩媛於10日登記結婚秀婚戒。（圖／翻攝王齊麟臉書）

記者陳雅韻／台北報導

台灣奧運「雙金」羽球好手王齊麟昨（10日）與「十元」陳詩媛在內湖戶政事務所登記結婚，穿著白色短婚紗的陳詩媛手拿著捧花俏麗可愛，而身穿淺灰色西裝的王齊麟在大喜之日穿搭也有巧思，搭配珠寶愛牌FRED要價233,600元的Force 10手鍊，再對著鏡頭與老婆一起秀出金色結婚對戒，一同邁向人生新階段。

▲▼ 王齊麟夫婦 。（圖／翻攝FB）

▲王齊麟搭配FRED Force 10鑲嵌藍寶石的白金手鍊，233,600元。（圖／FRED提供）

法國珠寶品牌FRED的Force 10手鍊一直被王齊麟視為幸運物，他於去年巴黎奧運期間都戴著紅白藍配色的Force 10手鍊征戰，一舉奪得羽球男雙金牌，他曾透露每回比賽前都會上網查星座與顏色運勢，FRED可更換手環顏色的設計成為他的最佳選擇。

▲▼ 王齊麟夫婦 。（圖／翻攝FB）

▲王齊麟去年底在社群po出陳詩媛戴上CHAUMET Bee de Chaumet鑽戒的照片，宣布求婚成功。（圖／翻攝chilinwang IG）

登記結婚當天，王齊麟佩戴FRED Force 10白金手鍊與藍寶石釦環款式，藍寶石象徵智慧、貞潔與忠誠，他精心搭配此手鍊見證愛情。而去年底他向陳詩媛求婚的鑽戒也別具意義，出自法國品牌CHAUMET經典的Bee de Chaumet系列，蜂巢是設計中的重要元素，鑽戒的戒環便是一個個小巧的六角形蜂巢相依，50分的主鑽為明亮式切割鑽石，兩旁戒環上還有共6顆總重約0.09克拉的鑽石襯托，更加耀眼。
 

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關鍵字：

王齊麟, 陳詩媛, FRED, CHAUMET

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