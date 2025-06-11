凱特王妃穿俐落褲裝參觀「倉庫」博物館　被畢卡索最大尺幅作品迷倒

▲凱特王妃（左）穿Alexander McQueen套裝現身V&A東區典藏庫博物館，由館長Tristram Hunt親自接待解說。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國東倫敦Stratford迎來新地標「V&A East Storehouse」（V&A東區典藏庫博物館），約30座籃球場大小的「倉庫」，是藝術圈赫赫有名的V&A（全名Victoria&Albert Museum）最新力作，展出60萬件各領域的珍貴文物，V&A博物館贊助人凱特王妃10日在館長Tristram Hunt陪同下參觀，主修藝術史的她，對畢卡索生涯最大尺幅、為俄羅斯巴蕾舞團Ballets Russes繪製的作品深感興趣，駐足欣賞許久。





▲凱特王妃對於畢卡索生涯最大幅畫作、為俄羅斯巴蕾舞團Ballets Russes繪製的作品深感興趣。（圖／路透社）

凱特王妃昨舊衣重穿，身穿愛牌Alexander McQueen海軍藍褲裝，搭配白色圓領上衣亮相，有趣的是搭配酷味十足的紐約品牌Laura Lombardi鍊結項鍊，增添力量感與氣勢，她同時搭配英國品牌Carousel Jewels鑲嵌月光石與青金石耳環，與服裝色系完美呼應。





▲V&A東區典藏庫博物館收藏超過60萬件文物，凱特王妃低頭欣賞腳下的驚喜。（圖／路透社）

走在猶如巨型工業倉庫的V&A東區典藏庫博物館中，凱特王妃對一切都感到好奇，必訪亮點除了畢卡索的巨幅作品，以及從倫敦野獸派建築Robin Hood Gardens拆除的混凝土外牆、15世紀西班牙宮殿的「Torrijos Ceiling」天花板，更令期待是提供「Order an Obeject」服務，參觀者可線上預約想近距離欣賞藏品，在博物館員的陪同下細細鑑賞，V&A東區典藏庫博物館免費開放中。

