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G-SHOCK科幻感霸氣錶誕生　搭磁力分針模組耐震

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▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Ｇ-SHOCK GA-V01A-8A銀色腕錶，4,800元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下Ｇ-SHOCK輪廓有新風貌，最新亮相的GA-V01系列，以突破性錶殼設計搭配磁力分針耐震模組，展現科幻感且超現實的Y3K風格，稜角分明的錶殼零件與大型LCD融合，搭配層次分明的鏤空金屬錶盤、超大時分針以及大型立體時標，再覆上球狀玻璃鏡面，前衛設計令人過目難忘。

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK推出風格前衛的GA-V01系列，價格4,200元至4,800元。

除了大膽造型吸睛，錶款技術也是亮點，G-SHOCK GA-V01系列腕錶搭載CASIO自主研發的全新磁力分針技術，透過磁力吸附取代傳統軸心固定方式，大幅降低錶款因受外力衝擊造成指針位移的風險，也實現採用更大尺寸指針的可能性，新錶同時配備高容量電池以及低功耗設計，提供長達10年電池壽命，具200米防水、耐衝擊、雙LED超亮照明、鬧鈴與碼錶等功能，共有金屬銀、螢光黃、電藍紫與霧面黑4種款式。

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Swatch SCUBAQUA系列腕錶靈感來自水母，展現透明感又亮眼色調，4,850元。（圖／Swatch提供）

Swatch今夏也以亮色出擊，以水母絢麗的色彩為靈感創作SCUBAQUA系列腕錶，共有黑、白、藍、紅、黃色款式，獨特之處是融合了不透明純色的Bioceramic生物陶瓷材質與鮮豔透明的蓖麻油生物來源材質， 兩種材質的組合創造了強烈視覺對比效果，與大海主題完美連結，展現活力十足的夏日風情。

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關鍵字：

G-SHOCK, Swatch

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