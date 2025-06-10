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浪琴雙時區腕錶慶百周年　玫瑰金錶圈偏銅色調有玄機

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▲▼ Longines,Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲亨利卡維爾佩戴浪琴SPIRIT ZULU TIME 1925先行者系列世界時區100周年紀念腕錶，搭配黑色NATO錶帶。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）自19世紀末開始為跨國旅行者打造時計，最著名之作是1908年設計的土耳其懷錶，以及1925年推出史上首款雙時區腕錶「Zulu Time」，至今專業飛航領域仍使用「Zulu時間」，4位數時間格式消除了上午（AM）與下午（PM）指示的混淆。今年適逢品牌Zulu Time錶款問世百周年，特別推出Zulu Time 1925先行者系列世界時區100周年紀念腕錶套組與不鏽鋼版本，前者配備一條NATO錶帶與收藏盒，極具收藏價值。

▲▼ Longines,Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲浪琴SPIRIT ZULU TIME 1925先行者系列世界時區100周年紀念腕錶搭配偏銅色調的玫瑰金錶圈，136,100元。

▲▼ Longines,Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲浪琴SPIRIT ZULU TIME 1925先行者系列世界時區100周年紀念腕的玫瑰金色自動盤，鐫刻平面天體圖與本初子午線。

100周年紀念套組的ZULU TIME 1925腕錶錶徑39毫米，以不鏽鋼錶殼搭配18K玫瑰金、圓形磨砂霧面內嵌鑲片的雙向旋轉錶圈，仔細欣賞會發現此款玫瑰金顏色偏銅色調，正是向慶祝350周年的格林威治皇家天文台鑲嵌於地面上標有代表本初子午線（零度經線）的銅線條致敬，錶背顯露的L844.4機芯自動盤也呈現玫瑰金色，並鐫刻平面天體圖與本初子午線，而同為紀念錶的不鏽鋼版本，增加了錶徑42毫米款式，以GMT指針對應拋光或啞光的24小時刻度黑色陶瓷錶圈，藉由不同質感設計分辨日與夜。

▲▼ Longines,Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲浪琴獨家預售款SPIRIT ZULU TIME 1925先行者系列世界時區100周年紀念不鏽鋼錶，106,600元。

除了100周年紀念錶外，浪琴表還同步推出錶徑39毫米與42毫米的新款Zulu Time先行者系列腕錶，配置磨砂無煙煤色面盤，配上藍色陶瓷嵌飾的雙向旋轉錶圈，滿足不同風格的旅人。

▲▼ Longines,Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲搭配藍色陶瓷錶圈的浪琴SPIRIT ZULU TIME先行者系列世界時區腕錶，106,600元。

日本品牌Grand Seiko則為兩地時間錶注入夏日氣息，推出象徵節氣小暑的SBGJ249腕錶，淺藍色面盤設計靈感源自湖泊在風中吹拂下泛起漣漪，藍色的GMT指針代表著夏天的蔚藍天空，展現清新風格。

▲▼ Longines,Grand Seiko 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko象徵小暑的SBGJ249腕錶，藍色的GMT指針代表著夏天的蔚藍天空，210,000元。（圖／Grand Seiko提供）

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關鍵字：

浪琴表, Longines, Grand Seiko

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