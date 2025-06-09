LV史上最複雜機芯懷錶身價逾1.1億　動偶裝置秀巴黎風情

▲Escale au Pont-Neuf 懷錶搭載LV迄今最複雜的機芯，具動偶裝置與三問功能，118,400,000元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）結合三問功能與動偶裝置、品牌迄今最複雜的LFT AU14.03機芯誕生，裝載於Escale au Pont-Neuf 懷錶，由專業製錶師、雕刻師與琺瑯師花費達 1,000 小時的工時，且耗費 2.5 年才製作完成，此傑作完美呈現LV家鄉巴黎秋日美景，以及座落於此城市最古老橋樑新橋（Pont-Neuf）右岸的品牌總部與自1870 年起便象徵法國奢華的莎瑪麗丹百貨（Samaritaine），前景則是一艘載著經典行李箱的駁船在塞納河上航行，此獨一無二的精巧時計身價非凡，高達118,400,000元。





▲LV Escale au Pont-Neuf 懷錶的錶殼側面精雕圖案，錶圈鑲嵌總重達 3.85 克拉的 60 顆長方形切工彩色寶石。

Escale au Pont-Neuf 懷錶不僅結合彩繪與雕刻的面盤生動吸睛，錶殼側面也經過悉心雕琢，錶圈鑲嵌總重達 3.85 克拉的 60 顆長方形切工彩色寶石，更令人驚喜的是由 6 時位置滑桿啟動的7個動態元素透過 13 個移動部件，即上演精彩的動態秀，包括12 時方向的 K 金指南針順時針旋轉，駁船從右向左移動，且船上的LV行李箱會緩緩開啟露出 K 金 LV Monogram 花朵圖案，站在枝頭上的麻雀也會點頭與擺動尾巴，相當生動，此懷錶同時具高複雜的三問功能，而時與分針則設於底蓋，與經過手工裝飾的精緻機芯一同展現。





▲LV Escale au Pont-Neuf 懷錶的LFT AU14.03 機芯經過精心裝飾，包括飾以渦紋的發條盒、手工雕刻橋板。

愛馬仕（HERMÈS）工藝錶也深受收藏家喜愛，最新力作全球限量24只的Arceau Robe légère工藝錶，靈感源自法國藝術家Théo de Gueltzl設計的Robe Légère絲巾，採用罕見細緻的鑲金琺瑯工藝於深藍色面盤呈現蕾絲刺繡視覺效果的駿馬圖案，製作難度極高，琺瑯工匠將預切割好的花卉圖案銀箔，局部嵌入每一層透明琺瑯之間，經過續燒製固定在琺瑯中，由於在高溫下可能會改變圖案位置，因此每一層銀箔都必須經過細微調整，才能成就此奔騰駿馬圖案。





▲愛馬仕限量24只的ARCEAU Robe légère工藝腕錶，3,549,000元。（圖／愛馬仕提供）