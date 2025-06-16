宋慧喬穿白背心好涼快　平價混搭精品秀23萬蜜蜂手環

▲宋慧喬在西班牙馬德里打卡。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

邁入炎熱夏季，如何穿得涼快又時尚，43歲南韓女星宋慧喬做了完美示範。近日她抵達西班牙馬德里，身穿南韓品牌Avie Muah約1,600元結合細肩帶的白色背心配牛仔褲與球鞋，她戴上眼鏡宛如女大生，顯得青春洋溢，她還刻意眼鏡不戴好，展現俏皮的一面。

▲宋慧喬穿南韓品牌Avie Muah約1,600元背心，戴南韓人氣品牌PROJEKT PRODUKT眼鏡。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬所戴的眼鏡為南韓熱門品牌PROJEKT PRODUKT，2014年創立以來受到大批韓星的喜愛，包括防彈少年團BTS、朴信惠、周子瑜、Rain等都是擁護者，宋慧喬選戴銀色橢圓造型眼鏡，成功減齡。





▲宋慧喬搭配CHAUMET新款Bee de Chaumet 18K黃金手環，239,000元。（圖／翻攝kyo1122 IG）

平價與精品混搭是宋慧喬奉行的穿搭準則，她的白背心與牛仔褲造型，還配法國珠寶品牌CHAUMET要價239,000元的新款Bee de Chaumet 18K黃金手環，開口式設計手環兩端各點綴頭部鑲鑽或全鑲鑽蜜蜂，其立體的身形與生動姿態，為珠寶手環增添活潑氣息。





▲宋慧喬以白背心搭牛仔褲青春洋溢。（圖／翻攝kyo1122 IG）