陳若儀露一手「錶王」與鑽鍊破百萬　腳踩愛馬仕涼鞋趴趴走

▲陳若儀（右）與好友聚會，手腕上PP名錶、鑽石手鍊與卡地亞LOVE手環很吸睛。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

記者陳雅韻／台北報導

不老男神林志穎的名模老婆陳若儀，經常在社群分享日常點滴，平日她的服裝雖然以低調的黑與白色為主，但配件與鞋款各個有來頭，為整體造型增添亮點。近日她與好友聚餐時托腮拍美照，一手戴水晶手鍊，另一手則疊搭「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）熱賣的運動錶Nautilus腕錶、鑽石手鍊與卡地亞（Cartier）經典LOVE手環，露一手破百萬行頭。





▲陳若儀電梯自拍時拎愛馬仕迷你Garden Party包，腳穿愛馬仕Empire涼鞋。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

愛馬仕（HERMÈS）也是陳若儀的心頭好，她穿著休閒在電梯自拍，最長拎的小包就是愛馬仕Garden Party包，掛上她喜歡的夢奇奇公仔更顯俏麗可愛，Garden Party包款特色是可透過馬鞍釘扣輕鬆開啟，並隨著包中物品調整輪廓線條，相當實用。





▲陳若儀運動造型也有型，搭配愛馬仕白色Chypre涼鞋 31,800元。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

而陳若儀腳踩的拖鞋，幾乎都出自愛馬仕的設計，包括裝飾Kelly鞋扣的Empire涼鞋、H鞋面的Chypre涼鞋，都是她夏季必備的鞋款，配上她一身簡潔的運動服，難掩貴婦身份。

