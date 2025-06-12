南韓「美胸王后」長腿也吸睛　54歲金憓秀背LV粉紅包氣場滿點

▲金憓秀（左）與朋友聚會笑開懷，帶著粉紅色LV包。（圖／翻攝hs_kim_95 IG）

記者陳雅韻／台北報導

曾三度獲得青龍電影獎最佳女主角獎和二次百想藝術大獎最佳女主角獎的南韓影后金憓秀，不僅戲演得好，還擔任過30次青龍電影獎主持人，演藝成績傲人，而戲外她也努力養生與運動維持巔峰狀態，近日她分享與友人出遊的美照，身穿襯衫式洋裝的她露出修長美腿，無論臉蛋或體態都讓人猜不出她的真實年齡54歲。





▲金憓秀（中）身材保持得宜，大方露長腿。（圖／翻攝hs_kim_95 IG）

向來勇於展現窈窕身材的金憓秀，出席大型頒獎典禮多次以低胸禮服登場，被封為南韓「美胸王后」，身高170公分的她還有一雙令人羨慕的筆直長腿，近日與朋友聚會即大秀玉腿，再背上粉紅色的LV（Louis Vuitton，路易威登）包，私服穿搭走在街上依然氣場滿點。





▲金憓秀日前一身帥氣西裝打扮出席江詩丹頓活動。（圖／翻攝hs_kim_95 IG）

金憓秀事業運旺，是時尚圈常客，瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）日前於首爾舉辦品牌270周年慶祝活動，她身穿法國品牌Jacquemus咖啡色西裝搭配江詩丹頓Historiques系列American 1921系列枕型腕錶亮相，難得展現帥氣的一面。

